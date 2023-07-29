«Челси» за 27,5 млн евро покупает хавбека «Ренна» и сборной Франции U19 Угошукву
«Челси» договорился о трансфере хавбека «Ренна» Лесли Угошукву.
По данным The Athletic, лондонцы купят 19-летнего полузащитника сборной Франции U19 за 27,5 млн евро.
В ближайшие 24 часа игрок должен пройти медицинское обследование.
Угошукву уже согласовал контракт с «Челси» и подпишет долгосрочный контракт с клубом из Лондона.
На данный момент не решено, будет ли Лесли сразу включен в состав первой команды или отправится в аренду.
В прошлом сезоне Угошукву провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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