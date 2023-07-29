«Челси» за 27,5 млн евро покупает хавбека «Ренна» и сборной Франции U19 Угошукву

Теги Ренн Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы деньги Лесли Угошукву Футбол

«Челси» договорился о трансфере хавбека «Ренна» Лесли Угошукву.

По данным The Athletic, лондонцы купят 19-летнего полузащитника сборной Франции U19 за 27,5 млн евро.

В ближайшие 24 часа игрок должен пройти медицинское обследование.

Угошукву уже согласовал контракт с «Челси» и подпишет долгосрочный контракт с клубом из Лондона.

На данный момент не решено, будет ли Лесли сразу включен в состав первой команды или отправится в аренду.

В прошлом сезоне Угошукву провел 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

15 комментариев

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Игорь Кирьянов
Замена Кайседо подъехала
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Born is the King
Классический опорник. Тот же Чучумени только на 100 млн дешевле.Теперь надо посылать Брайтон. Кайседо с его статой больше какой то б2б на минималках только пиар при продаже как Кукурели
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DolJun
это что за покемон?
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KingTop1Gg
Ответ Born is the King
Классический опорник. Тот же Чучумени только на 100 млн дешевле.Теперь надо посылать Брайтон. Кайседо с его статой больше какой то б2б на минималках только пиар при продаже как Кукурели
база
+2
-1
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Anton A
Ответ Roman Araslanov
Опоздали вы. Угочукву(именно так будет правильно) уже в Рубин перешёл)
Ну ты отжег 👍
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Бухгалтер2021
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в фифа 23 огонь
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Акира_1
Если это покупка чисто для Страсбура, то Челси дурью занимается, учитывая, что скоро матч с Ливерпулем, а центрального полузащитника в основу нет. Если это замена Кайседо, то окей, норм для ротации и стоило бы взять ещё одного опорника, например Альвареса или Лавиу. Как раз удастся получить двух перспективных полузащитников по той цене, на которую Брайтон хотел развести Челси.
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Three Days Grace
Новый игрок для Страсбурга)
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ICE
Я его в играх покупал, хорошо играл, правда в играх конечно
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CFCheadhunter
Аренда или основа?
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<~Inter~>
Ответ Игорь Кирьянов
Замена Кайседо подъехала
Романо писал, что его в аренду отправят
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Born is the King
Ответ <~Inter~>
Романо писал, что его в аренду отправят
Он пишет,что ещё неизвестно останется или отправят в аренду
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