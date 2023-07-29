«Челси» за 27,5 млн евро покупает хавбека «Ренна» и сборной Франции U19 Угошукву

«Челси» договорился о трансфере хавбека «Ренна» Лесли Угошукву.

По данным The Athletic, лондонцы купят 19-летнего полузащитника сборной Франции U19 за 27,5 млн евро.

В ближайшие 24 часа игрок должен пройти медицинское обследование.

Угошукву уже согласовал контракт с « » и подпишет долгосрочный контракт с клубом из Лондона.

На данный момент не решено, будет ли сразу включен в состав первой команды или отправится в аренду.

В прошлом сезоне Угошукву провел 35 матчей за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.