Шоу о тен Хаге: «В «МЮ» изменилось отношение к делу. Он хочет, чтобы мы даже дома были на высоте»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Люк Шоу Эрик тен Хаг Футбол

Люк Шоу рассказал, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Изменилась культура. Отношение к делу, то, как мы тренируемся, интенсивность, самоотдача. Тренер требует этого каждый божий день.

Он хочет, чтобы мы даже дома были на высоте. Хочет, чтобы мы поступали правильно, вели правильный образ жизни, ведь футбол – это наша жизнь, то, чем мы занимаемся изо дня в день, и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы выйти на максимальный уровень», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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kl139
Чтобы и в домашних матчах были хороши? Тен Хаг жесткий
+8
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Nice_Fellow
Жены довольны.
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Манковский
Красиво стелит, потом привезёт.
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SF_NY
Шоу о Тен Хаге. Уже шоу в честь голландца делают)
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Bego Yusupov
Ответ SF_NY
Шоу о Тен Хаге. Уже шоу в честь голландца делают)
хахахахах
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