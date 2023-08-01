Шоу о тен Хаге: «В «МЮ» изменилось отношение к делу. Он хочет, чтобы мы даже дома были на высоте»

Люк Шоу рассказал, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Изменилась культура. Отношение к делу, то, как мы тренируемся, интенсивность, самоотдача. Тренер требует этого каждый божий день.

Он хочет, чтобы мы даже дома были на высоте. Хочет, чтобы мы поступали правильно, вели правильный образ жизни, ведь футбол – это наша жизнь, то, чем мы занимаемся изо дня в день, и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы выйти на максимальный уровень», – сказал защитник « ».

Тен Хаг помешан на деталях: запретил шлепанцы, перестроил кухню и считает миллиметры на травинках