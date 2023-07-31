«Спартак» выиграл все 3 матча на старте сезона, дальше – выезд к «Рубину»
«Спартак» не потерял ни одного очка в этом сезоне.
Команда Гильермо Абаскаля сегодня обыграла «Балтику» (2:1) во 2-м туре Мир РПЛ. Ранее в чемпионате она одолела «Оренбург» (3:2).
Также красно-белые победили «Краснодар» (2:1) в Фонбет Кубке России.
В следующем матче «Спартак» выступит в гостях у «Рубина» в рамках чемпионата – это произойдет 5 августа.
Бонгонда ваш очень крут!Тем интересне будет чемпионат, нам всем нужны сильный ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо. Зенит и так силён)
- Хлусевич и Умяров не убедили;
- защита слишком рискует, в матче с соперником посерьёзнее могут легко наказать;
- комментаторам: БонгОнда, а не БонгондА (игрок сам так сказал, поэтому лучше прислушаться к нему, наверное) !!!
Матч так себе, второй тайм почти без моментов, за исключением хорошего гола.
3 очка не пахнут, всех с победой!