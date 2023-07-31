«Спартак» выиграл все 3 матча на старте сезона, дальше – выезд к «Рубину»

«Спартак» не потерял ни одного очка в этом сезоне.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня обыграла «Балтику» (2:1) во 2-м туре Мир . Ранее в чемпионате она одолела «Оренбург» (3:2).

Также красно-белые победили «Краснодар» (2:1) в Фонбет Кубке России.

В следующем матче « » выступит в гостях у «Рубина» в рамках чемпионата – это произойдет 5 августа.