«Спартак» выиграл все 3 матча на старте сезона, дальше – выезд к «Рубину»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не потерял ни одного очка в этом сезоне.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня обыграла «Балтику» (2:1) во 2-м туре Мир РПЛ. Ранее в чемпионате она одолела «Оренбург» (3:2).

Также красно-белые победили «Краснодар» (2:1) в Фонбет Кубке России.

В следующем матче «Спартак» выступит в гостях у «Рубина» в рамках чемпионата – это произойдет 5 августа.

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53 комментария

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1905vb
Балтике и Игнашевичу респект за игру! Симпатичная команда!
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Peter Parker
Ответ T622222
Давайте честно сегодня уже еле выиграл! КБ с Победой и просто не будет 🔴⚪️🔥
Ну прям уж еле еле. Чего панику то наводить, матч был сложный, но каких-то нерешаемых задач Балтика не создала
+31
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Marina_Greta
Адекватных КБ болел с победой от фанатки ЦСКА!
Бонгонда ваш очень крут!Тем интересне будет чемпионат, нам всем нужны сильный ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо. Зенит и так силён)
+21
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Ебздрогыч
Черданцев за 90 минут 7 раз рассказал, как игрок Балтики числился в Манчестер Юнайтед. 7 раз! Я ваз, так сказать, накажу одним аккордом. Больше нечего рассказать? События на поле, например, обсудить? Уровень комментария – черданщина!
+11
-2
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T622222
Давайте честно сегодня уже еле выиграл! КБ с Победой и просто не будет 🔴⚪️🔥
+19
-11
+8
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КБ Сергей
Тяжело пока… Очень много брака и очень много ошибок во всех линиях. Абаскаль уходил в подтрибунку, реально взбешённый…
+6
0
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Three Days Grace
Ответ T622222
Давайте честно сегодня уже еле выиграл! КБ с Победой и просто не будет 🔴⚪️🔥
пол состава отыграло 90 после матча в четверг в душном Краснодаре. Можно сделать скидку на это. В прошлом матче бежали оч хорошо, так что все ок)
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Димка Макеев
Ответ Ебздрогыч
Черданцев за 90 минут 7 раз рассказал, как игрок Балтики числился в Манчестер Юнайтед. 7 раз! Я ваз, так сказать, накажу одним аккордом. Больше нечего рассказать? События на поле, например, обсудить? Уровень комментария – черданщина!
Еще он пуцко пруцевым весь матч называл
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6tspey7tb5
Может ребятам забыли сказать что играем 90 минут. У меня успокоительные уже заканчиваются, а сезон только начался.
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pav11k
- Зобнин на фоне прошлого кубкого матча сильно хуже смотрелся;
- Хлусевич и Умяров не убедили;
- защита слишком рискует, в матче с соперником посерьёзнее могут легко наказать;
- комментаторам: БонгОнда, а не БонгондА (игрок сам так сказал, поэтому лучше прислушаться к нему, наверное) !!!

Матч так себе, второй тайм почти без моментов, за исключением хорошего гола.
3 очка не пахнут, всех с победой!
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Дядя ТУРА
прикольно. у Балтики забил тип, который в менеджере у меня бистом был
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Красная стрела
Ну что сказать. Уныло, довольно уныло. Но списываю на то, что это третья игра за 8 дней. Для старта очень не просто такой график. Плюс переезд на автобусе на кубковый матч. Вопрос тому, кто впихнул кубковый матч сразу между первым и вторым туром🤷🏿‍♂️Но ничего, справились. И это главное. С победой. Сергею Игнашевичу и его команде успехов. Он был футболистом, который не звездел, а делал своё дело много лет и на высоком уровне. Надеюсь он станет таким же тренером.
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Маленькое Яичко
прогресс, валидол можно не до матча пить, а за 20 минут до конца
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Nikolay Romanenko
Ответ Димка Макеев
Еще он пуцко пруцевым весь матч называл
А я понять не мог, откуда он Пруцева взял... Профессионализм комментатора зашкаливает
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Uriah Heep
Результат радует, а по игре, увы, есть вопросы. Вроде бы и движение хорошее, и игра в пас получается (хотя и не всегда), но опять какие-то позиционные провалы. Опять, как и с «Краснодаром», пропустили в конце, и если бы не ошибка Пуцко, то как знать. И если бы соперник реально напрягал впереди (а сегодня этого не было), то мне лично трудно предсказать, каким был бы счёт (а вот Литвинова отмечу со знаком плюс, хотя не считаю, что он играл на своей позиции). Посмотрим, что будет дальше. И кем будем играть. Ротация в старте пока что значительная. «Балтика», несмотря на проигрыш, заслуживает тёплых слов.
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КБ Сергей
Кстати, Дуарте сегодня сыграл неплохо. Но состав удивил. Литвинов в центре защиты с Дуарте, а в запасе Джикия и Чернов. Как минимум, неожиданный выбор. И я не про Джикию. Я про Чернова, который, на мой взгляд, прямо сейчас, лучший в защите Спартака. Но победили и слава Богу!
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pav11k
Ответ Tottenhamon21
как раз таки ударение на последний слог, это факт. и сам игрок подтвердил
Включи видео на ютуб-канале Спартака и почитай, что написано
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Снежана Цветкова
Ответ Marina_Greta
Адекватных КБ болел с победой от фанатки ЦСКА! Бонгонда ваш очень крут!Тем интересне будет чемпионат, нам всем нужны сильный ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо. Зенит и так силён)
Спасибо! От фанатки Спартака.
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ParvizLNDRreal
Тяжелый матч.Всех с победой. Едем дальше.
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Tottenhamon21
Ответ pav11k
- Зобнин на фоне прошлого кубкого матча сильно хуже смотрелся; - Хлусевич и Умяров не убедили; - защита слишком рискует, в матче с соперником посерьёзнее могут легко наказать; - комментаторам: БонгОнда, а не БонгондА (игрок сам так сказал, поэтому лучше прислушаться к нему, наверное) !!! Матч так себе, второй тайм почти без моментов, за исключением хорошего гола. 3 очка не пахнут, всех с победой!
как раз таки ударение на последний слог, это факт. и сам игрок подтвердил
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waleri
По весне все вернется в привычное для СМ русло. Этот круговорот пройден уже не раз.
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FCSM-UL89
Хорошое начало, видно, что многие только втягиваются..вперёд Спартак
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Дядя ТУРА
Ответ xyg2rdwzx4
Теперь мы знаем как работает скаутский отдел Балтики))
ахахха. без шуток думаю, что смог бы неплохо работать скаутом
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SMART789
Ответ T622222
Давайте честно сегодня уже еле выиграл! КБ с Победой и просто не будет 🔴⚪️🔥
кто выигрывает тяжелые матчи становится чемпионом
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bedLaM
Ответ T622222
Давайте честно сегодня уже еле выиграл! КБ с Победой и просто не будет 🔴⚪️🔥
Вот такие игры, когда ничего не получается и надо выигрывать, раньше так не получалось.
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