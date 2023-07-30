Хави нужны трансферы в «Барселону»: «Руководство знает об этом. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил о необходимости усилить состав «Барселоны».

Об этом главный тренер каталонского клуба заявил после товарищеского матча с «Реалом» (3:0).

«Нам еще кое-чего не достает. Поэтому нужно немного укрепиться.

Президент и спортивное руководство клуба об этом знают. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными.

Я очень верю в команду, но думаю, что нужно нечто большее [в плане усиления].

Моя задача как тренера – соревноваться и конкурировать в еврокубках. Это одна из целей сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Очень жесткое класико: разгром «Реала», драка и травмы. С рекордом – 82к зрителей в США

23 комментария

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Финансист101
Ответ Xabi Alonso78
Знатно автобусник хаве вчера радовался победе в товарняке, как будто из группы ЛЧ смог выйти. Но его можно понять, пустынный чемп пропитал его лузерский менталитет деревенской аурой. Пусть порадуется победе в товарняке над немотивированным хозяином
Да да, слыхали уже. Наверное пенальти не реализовали из-за отсутствия мотивации. В штанги и перекладины лупили тоже от отсутствия мотивации
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Сергей Волошин
Ответ Kahn01
И так уже кучу денег потратили для этого гения тренерского цеха, может, пора успокоиться?
У Хави контракт мизерный...Ты о чем???
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Kahn01
И так уже кучу денег потратили для этого гения тренерского цеха, может, пора успокоиться?
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Марслан Акматалиев
Нужно уже наконец определилится с левым вингером: Абде, Фати, Ферран или вообще кого-то другого брать нужно.
Более универсальный форвард на подмену Лёве или к нему в конкуренты.
Правый защитник. Ну и не помешает атакующий полузащитник.
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SRvR
Эта новость уже была здесь, к чему еще одна?
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Ман Сити 3 требл
Зачем Кесси тогда почти задаром продавать ?
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Гамаль Хайдаров
Срочно нужен Виктор Роке и правый защитник, а так состав укомплектован
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Xabi Alonso78
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Ник Ник
Кажется, у барсы уже игроков, как у челси было.. Лишь бы не такая же тенденция неразберихи и провала сезона была. Надо на продажу поработать, для более ясной картины и финансового положения
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BZB
У Барсы перебор игроков сейчас, больше нужны трансферы на выход. И за нормальный кэш, а не вязанку сухарей.
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Marina_Greta
Ответ SRvR
Эта новость уже была здесь, к чему еще одна?
Для закрепления материала!
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Lionel Andres Messi 10
Ответ SRvR
Эта новость уже была здесь, к чему еще одна?
Как новость эта информация публикуется впервые. Ранее она помещалась только в блоге.
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atomio
Ответ SRvR
Эта новость уже была здесь, к чему еще одна?
спорц только за сегодня выдал 5 (ПЯТЬ) новостей о взаимной переписке-сраче между Уткиным и Журавелем 🤡. Хотя мог бы все в одной новости написать, дополняя ее и поднимая наверх по времени. Но кликбейт сам себя не заработает)
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zzzeeerrrooo
Ответ Xabi Alonso78
Знатно автобусник хаве вчера радовался победе в товарняке, как будто из группы ЛЧ смог выйти. Но его можно понять, пустынный чемп пропитал его лузерский менталитет деревенской аурой. Пусть порадуется победе в товарняке над немотивированным хозяином
Типо это не он великого Анчи в чемпе натянул?
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Евгений Шазиев
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Ответ Xabi Alonso78
Знатно автобусник хаве вчера радовался победе в товарняке, как будто из группы ЛЧ смог выйти. Но его можно понять, пустынный чемп пропитал его лузерский менталитет деревенской аурой. Пусть порадуется победе в товарняке над немотивированным хозяином
Схренали радовался? Дипломатичный комментарий оставил. Но пожар в штанах обоснован.
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NartApsua
Ответ Xabi Alonso78
Знатно автобусник хаве вчера радовался победе в товарняке, как будто из группы ЛЧ смог выйти. Но его можно понять, пустынный чемп пропитал его лузерский менталитет деревенской аурой. Пусть порадуется победе в товарняке над немотивированным хозяином
И этому "лузеру" великий Реал проиграл Ла Лигу в одну калитку)
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