Хави нужны трансферы в «Барселону»: «Руководство знает об этом. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными»

Хави заявил о необходимости усилить состав «Барселоны».

Об этом главный тренер каталонского клуба заявил после товарищеского матча с «Реалом» (3:0).

«Нам еще кое-чего не достает. Поэтому нужно немного укрепиться.

Президент и спортивное руководство клуба об этом знают. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными.

Я очень верю в команду, но думаю, что нужно нечто большее [в плане усиления].

Моя задача как тренера – соревноваться и конкурировать в еврокубках. Это одна из целей сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» .

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