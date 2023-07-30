Хави нужны трансферы в «Барселону»: «Руководство знает об этом. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными»
Хави заявил о необходимости усилить состав «Барселоны».
Об этом главный тренер каталонского клуба заявил после товарищеского матча с «Реалом» (3:0).
«Нам еще кое-чего не достает. Поэтому нужно немного укрепиться.
Президент и спортивное руководство клуба об этом знают. Мы должны усилиться, чтобы быть конкурентоспособными.
Я очень верю в команду, но думаю, что нужно нечто большее [в плане усиления].
Моя задача как тренера – соревноваться и конкурировать в еврокубках. Это одна из целей сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
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