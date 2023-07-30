Андрей Кобелев: «С «Зенитом» без Вендела, Малкома и Кузяева можно бороться почти всем в РПЛ»

Теги Зенит Ростов Андрей Кобелев премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Вендел Чемпионат.com Футбол

Андрей Кобелев оценил потенциал «Зенита» без Вендела, Малкома и Далера Кузяева.

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в0 2-м туре Мир РПЛ.

– Не удивлен результатом. «Ростов» – сбалансированная команда, которая играет одним и тем же составом второй или третий год.

Я говорил еще в прошлом сезоне и в начале этого, что без Вендела, Малкома и Кузяева «Зенит» будет хорошей командой, но с ним можно бороться практически всем командам РПЛ.

– Нет ли ощущения, что «Зенит» пока выглядит не очень хорошо?

– Я об этом и говорю. Кузяев и Вендел вели игру «Зенита» в середине поля, а Малком и Клаудиньо были разгружены в обороне и больше сосредоточены на атаке.

Сейчас мы видим, что в середине поля у «Зенита» нет подавляющего преимущества. Соответственно, «Ростов» хорошо прессингует и пытается отбирать мяч у ворот противника.

Не имея Кузяева и Вендела, «Зениту» было тяжело выбираться из-под прессинга и разгонять свои атаки.

Если «Зенит» не усилится, то чемпионат будет намного интереснее с точки зрения борьбы за первое место, – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heathen
т.е. в нашем чемпионате лучше, чтобы Зенит ослаб, а не конкуренты лучше играли и от этого РПЛ заиграет новыми красками. Гениально !
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Сбылись мечты идиотов. А ничего, что играть ещё 28 туров?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maitrea
Ну теперь Зенит всех сильнее не на голову а на полголовы. Но никакая команда больше не готова стабильно играть сезон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Вот теперь и посмотрим на Семака тренера. Я не злорадствую. Мне просто реально интересно что он сможет без подавляющего доминирования.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-2
В первый раз, можно подумать! Через месяц-полтора снова услышим опостылевшее нытьё про три состава "Зенита", недосягаемый уровень зенитовских легионеров и пр. и р...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ heathen
т.е. в нашем чемпионате лучше, чтобы Зенит ослаб, а не конкуренты лучше играли и от этого РПЛ заиграет новыми красками. Гениально !
Так ЦСКА и Спартак, например, стали играть лучше в прошлом сезоне. Хотя Динамо и Сочи сдали, но они и не были серьёзными конкурентами.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Вперёд к чемпионству, Зенит!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэни Леви Де Лаурентис
Ответ heathen
т.е. в нашем чемпионате лучше, чтобы Зенит ослаб, а не конкуренты лучше играли и от этого РПЛ заиграет новыми красками. Гениально !
Ни слова не было о том что лучше бы чтоб Зенит ослаб. Мне, например, как спартачу, ни холодно ни жарко что у конкурентов с составом. Я думаю о том когда наконец "мои" заиграют так чтоб не получать по 7 штук от вас, независимо от составов)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParvizLNDRreal
Ответ Amalfitano
Вот теперь и посмотрим на Семака тренера. Я не злорадствую. Мне просто реально интересно что он сможет без подавляющего доминирования.
Такая же позиция
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий