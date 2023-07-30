Андрей Кобелев: «С «Зенитом» без Вендела, Малкома и Кузяева можно бороться почти всем в РПЛ»

Андрей Кобелев оценил потенциал «Зенита» без Вендела, Малкома и Далера Кузяева.

«Зенит» сыграл вничью с « » (1:1) в0 2-м туре Мир .

– Не удивлен результатом. «Ростов» – сбалансированная команда, которая играет одним и тем же составом второй или третий год.

Я говорил еще в прошлом сезоне и в начале этого, что без Вендела, и Кузяева «Зенит» будет хорошей командой, но с ним можно бороться практически всем командам РПЛ.

– Нет ли ощущения, что «Зенит» пока выглядит не очень хорошо?

– Я об этом и говорю. Кузяев и вели игру « » в середине поля, а Малком и Клаудиньо были разгружены в обороне и больше сосредоточены на атаке.

Сейчас мы видим, что в середине поля у «Зенита» нет подавляющего преимущества. Соответственно, «Ростов» хорошо прессингует и пытается отбирать мяч у ворот противника.

Не имея Кузяева и Вендела, «Зениту» было тяжело выбираться из-под прессинга и разгонять свои атаки.

Если «Зенит» не усилится, то чемпионат будет намного интереснее с точки зрения борьбы за первое место, – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.