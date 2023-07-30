«Развитие в РПЛ практически невозможно. Уровень чемпионата не растет, потому что игры никому не интересны». Шацких о Файзуллаеве в ЦСКА
Максим Шацких высказался о вероятном переходе Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.
– Ваше мнение о трансфере Файзуллаева. Этот переход произошел неожиданно.
– Честно говоря, я был готов к тому, что это произойдет. Я знаю, каковы люди, которые забрали у нас Аббосбека.
За последние два дня я разговаривал с Аббосбеком пять раз, но это не принесло пользы.
Я желаю ему удачи. Чемпионат, в который он попал, находится на другом уровне, и развитие там практически невозможно. Уровень чемпионата тоже не растет, потому что игры там никому не интересны.
Аббосбек принял решение, и мы также должны принять его решение, я желаю ему удачи.
– Что бы вы посоветовали Файзуллаеву не как главный тренер «Пахтакора», а как бывший игрок?
– Я бы хотел, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Он умный и быстрый игрок, и я думаю, что все будет хорошо, если он задействует свои сильные стороны.
Самое важное для игрока – это игровая практика, и, надеюсь, новый клуб Аббосбека купил его не просто так.
– Может ли Файзуллаев, как и Эркинов, вернуться в «Пахтакор» на правах аренды?
– Я не думаю, что это произойдет. Его новый клуб взял его не просто так. Я думаю, ясно, что они не отпустят Аббосбека до зимы. Что будет дальше, я точно не знаю.
Мы даже не верили, что Хожимат вернется. Молодые игроки находятся под влиянием других людей, – сказал главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких.
РПЛ много где транслируют по миру и игроками интересуются из Европы, а с чемпионатом Узбекистана что ?