«Развитие в РПЛ практически невозможно. Уровень чемпионата не растет, потому что игры никому не интересны». Шацких о Файзуллаеве в ЦСКА

Максим Шацких высказался о вероятном переходе Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

– Ваше мнение о трансфере Файзуллаева. Этот переход произошел неожиданно.

– Честно говоря, я был готов к тому, что это произойдет. Я знаю, каковы люди, которые забрали у нас Аббосбека.

За последние два дня я разговаривал с Аббосбеком пять раз, но это не принесло пользы.

Я желаю ему удачи. Чемпионат, в который он попал, находится на другом уровне, и развитие там практически невозможно. Уровень чемпионата тоже не растет, потому что игры там никому не интересны.

Аббосбек принял решение, и мы также должны принять его решение, я желаю ему удачи.

– Что бы вы посоветовали Файзуллаеву не как главный тренер «Пахтакора», а как бывший игрок?

– Я бы хотел, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Он умный и быстрый игрок, и я думаю, что все будет хорошо, если он задействует свои сильные стороны.

Самое важное для игрока – это игровая практика, и, надеюсь, новый клуб Аббосбека купил его не просто так.

– Может ли Файзуллаев, как и Эркинов, вернуться в «Пахтакор» на правах аренды?

– Я не думаю, что это произойдет. Его новый клуб взял его не просто так. Я думаю, ясно, что они не отпустят Аббосбека до зимы. Что будет дальше, я точно не знаю.

Мы даже не верили, что Хожимат вернется. Молодые игроки находятся под влиянием других людей, – сказал главный тренер « » Максим Шацких.