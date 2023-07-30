«Развитие в РПЛ практически невозможно. Уровень чемпионата не растет, потому что игры никому не интересны». Шацких о Файзуллаеве в ЦСКА

Теги ЦСКА Максим Шацких премьер-лига Россия Пахтакор высшая лига Узбекистан Хожимат Эркинов Аббосбек Файзуллаев Футбол

Максим Шацких высказался о вероятном переходе Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

– Ваше мнение о трансфере Файзуллаева. Этот переход произошел неожиданно.

– Честно говоря, я был готов к тому, что это произойдет. Я знаю, каковы люди, которые забрали у нас Аббосбека.

За последние два дня я разговаривал с Аббосбеком пять раз, но это не принесло пользы.

Я желаю ему удачи. Чемпионат, в который он попал, находится на другом уровне, и развитие там практически невозможно. Уровень чемпионата тоже не растет, потому что игры там никому не интересны.

Аббосбек принял решение, и мы также должны принять его решение, я желаю ему удачи.

– Что бы вы посоветовали Файзуллаеву не как главный тренер «Пахтакора», а как бывший игрок?

– Я бы хотел, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Он умный и быстрый игрок, и я думаю, что все будет хорошо, если он задействует свои сильные стороны.

Самое важное для игрока – это игровая практика, и, надеюсь, новый клуб Аббосбека купил его не просто так.

– Может ли Файзуллаев, как и Эркинов, вернуться в «Пахтакор» на правах аренды?

– Я не думаю, что это произойдет. Его новый клуб взял его не просто так. Я думаю, ясно, что они не отпустят Аббосбека до зимы. Что будет дальше, я точно не знаю.

Мы даже не верили, что Хожимат вернется. Молодые игроки находятся под влиянием других людей, – сказал главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких.

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11 комментариев

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flash166
Зато чемпиона Узбекистана конечно топ, молодые все на слуху, в топ клубы европейские уезжают, так же есть топ ветераны у которых можно поучиться.
+21
-5
+16
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Owen_the_Simple
Стоило упомянуть, что речь идёт о ветеране "Динамо" Киев с гражданством Украины. Это бы сразу многое прояснило
+16
-3
+13
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окечуква
Забавно, что Шацких будто сознательно избегает называть ЦСКА и чемпионат России. Может, из-за двойного гражданства.
+7
0
+7
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Кирилл
Ну да, чемпионат России в плане «интересности игр» уступает чемпионату Узбекистана, конечно )

РПЛ много где транслируют по миру и игроками интересуются из Европы, а с чемпионатом Узбекистана что ?
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Owen_the_Simple
Ответ Дмитрий Домников
По факту так и есть. Локальный футбол в изоляции от мирового обречен на деградацию, ибо наш футбол средний, в отличии от хоккея..
Так и "мировой"(европейский) футбол обречён на деградацию.
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kitprologic
эти собаки надоели всем...
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Кирилл.С-Пб
От самого узбека другого и не ждали
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Шухрат Казыев
Да пусть попробует. Удачи
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