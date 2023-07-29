Чернов первым в сезоне получил бонус за заработанный пенальти в Fantasy РПЛ. Так «Ростов» спас ничью с «Зенитом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия fantasy Евгений Чернов Николай Комличенко Футбол

Защитник «Ростова» Евгений Чернов набрал два фэнтези-очка по обновленному правилу.

Чернов заработал 11-метровый в концовке игры против «Зенита», правила на нем нарушил зенитовец Андрей Мостовой. Удар реализовал форвард «Ростова» Николай Комличенко.

С сезона-2023/24 в Fantasy РПЛ на Sports.ru игроку за заработанный пенальти начисляется два очка вне зависимости от того, забит 11-метровый в итоге или нет. Если игрок заработал и сам реализовал пенальти, он получит бонусы за оба действия – таких случаев еще не было.

Таким образом, Евгений Чернов набрал 4 очка (+2 за пенальти, +2 за 60+ минут на поле). Он в команде у 453 игроков, а в основном составе – у 150 фэнтези-менеджеров (1,13%).

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