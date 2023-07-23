Кассьерра о дубле в игре с «Пари НН»: «Важно было забить, чтобы повысилась уверенность в себе»

Матео Кассьерра оценил свой дубль в матче «Зенита» с «Пари НН» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

— За первый матч нового сезона вы забили столько же, сколько за весь предыдущий чемпионат.

— Я очень рад, потому что сегодня было очень важно забить и победить. Игра складывалась непросто — соперник играл довольно агрессивно, а нам в первом тайме не хватало тонкости в передачах, не все получалось.

Во втором тайме мы добавили агрессии, и считаю, что у нас получилась хорошая победа. Рад, что забил, очень важно было отличиться, чтобы повысилась уверенность в себе, чтобы продолжать набирать обороты, чтобы и дальше забивать. Но самое главное, что мы сегодня добыли три очка.

— В минувшем сезоне порой казалось, что ворота заколдованы — мяч не хотел туда попадать после ваших ударов. Расколдовали, получается?

— В прошлом сезоне у меня было довольно много хороших матчей, но, действительно, мяч не заходил в ворота. Все это уже в прошлом, а я думаю только о настоящем. Сегодня у меня многое получилось — в первом тайме я пробил в перекладину, это даже добавило уверенности в себе, я немного расслабился и во втором тайме смог забить.

— Со стороны показалось, что второй мяч вы практически не отмечали. Закончились силы?

— Возможно, просто хотелось первым делом поблагодарить Караваева за отличный заброс. У него получился классный пас, а я занял правильную позицию.

Самое главное, что мы сегодня победили, очень важно было начать сезон с победы, с трех очков, Впереди еще очень много матчей, вся борьба впереди, но мы рады, что сегодня смогли выиграть, – сказал форвард « ».