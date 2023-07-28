«Милан» продает Ребича «Бешикташу» за 2 млн евро. Анте прилетит в Стамбул 30-го
Анте Ребич покидает «Милан» после 4 лет в клубе.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вингера приобретет «Бешикташ». «Россонери» получат за него 2 млн евро с учетом бонусов.
Хорватский футболист подпишет с турецкой командой контракт сроком до 2025 года. Он прилетит в Стамбул в воскресенье и тогда же будет представлен в качестве новичка «Бешикташа».
Ребич присоединился к «Милану» в сезоне-2019/20 и забил 27 голов за 100 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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