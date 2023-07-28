«Милан» продает Ребича «Бешикташу» за 2 млн евро. Анте прилетит в Стамбул 30-го

Теги Милан серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Анте Ребич деньги Фабрицио Романо Футбол

Анте Ребич покидает «Милан» после 4 лет в клубе.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вингера приобретет «Бешикташ». «Россонери» получат за него 2 млн евро с учетом бонусов.

Хорватский футболист подпишет с турецкой командой контракт сроком до 2025 года. Он прилетит в Стамбул в воскресенье и тогда же будет представлен в качестве новичка «Бешикташа».

Ребич присоединился к «Милану» в сезоне-2019/20 и забил 27 голов за 100 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Vladimir Kotelevskiy
Ребич все таки норм игрок по карьере
+7
0
+7
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Локуся
слава тебе господи, он не играл нормально уже пару сезонов
+5
-1
+4
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King_X
Такой крутой игрок в Айнтрахте и сборной был, в Милане слишком прямолинейный, да и в целом средне играл (хотя пару важных голов было)
Что-то похоже с Костичем в Юве
+3
0
+3
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Зубы Дзюбы
Ну кстати 1 гол в 4 матчах в среднем норм
+1
0
+1
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arwen
Где-то его карьера свернула не туда.
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Игорь Новиков
Хороший игрок, но капризный.
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Vika Gavriliuk
а вот и как-то жалко...
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Алексей Гусев
2? Как турки так разводят клубы???
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yalyon
турки там саудовскую аравию на минималках решили устроить
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alexus-1990
Ответ King_X
Такой крутой игрок в Айнтрахте и сборной был, в Милане слишком прямолинейный, да и в целом средне играл (хотя пару важных голов было) Что-то похоже с Костичем в Юве
Костич ещё покажет себя
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