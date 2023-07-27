«Бешикташ» хочет арендовать Ребича. «Милан» не устраивает предложение турецкого клуба

«Бешикташ» может арендовать Анте Ребича у «Милана».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» не рассчитывает на в следующем сезоне. Хорват, в свою очередь, заинтересован в переходе в « ».

Отмечается, что в данный момент « » не устраивает предлагаемая «Бешикташем» сумма. Ребич останется в «Милане», если турецкий клуб не улучшит предложение.

В сезоне-2022/23 Ребич отметился тремя голами в 23 матчах за «Милан» в Серии А. Подробную статистику 29-летнего хорвата можно найти здесь.