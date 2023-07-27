«Бешикташ» хочет арендовать Ребича. «Милан» не устраивает предложение турецкого клуба

Теги Милан серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Анте Ребич Джанлука Ди Марцио Футбол

«Бешикташ» может арендовать Анте Ребича у «Милана».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» не рассчитывает на Ребича в следующем сезоне. Хорват, в свою очередь, заинтересован в переходе в «Бешикташ».

Отмечается, что в данный момент «Милан» не устраивает предлагаемая «Бешикташем» сумма. Ребич останется в «Милане», если турецкий клуб не улучшит предложение.

В сезоне-2022/23 Ребич отметился тремя голами в 23 матчах за «Милан» в Серии А. Подробную статистику 29-летнего хорвата можно найти здесь.

7 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ Луизао фром мексика
Верим что милан сможет выиграть серию б в ближайшие 25 лет🤞🤞🤞
Кто вас овощей таких выращивает?😁
+2
0
+2
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Вадим Полищук
Спортс явно отстает от источников, новость уже недельной давности)
+1
0
+1
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Milan. 37
Самое главное это продать кому-нибудь Ориги и ещё Адли
0
0
0
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Milan. 37
Не забуду как он Ливерпулю на Энфилде забил 👍
0
0
0
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Владислав Пархоменко
Ответ Гамаль Хайдаров
Кто вас овощей таких выращивает?😁
На самовыгуле)
0
0
0
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