«Бешикташ» хочет арендовать Ребича. «Милан» не устраивает предложение турецкого клуба
«Бешикташ» может арендовать Анте Ребича у «Милана».
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» не рассчитывает на Ребича в следующем сезоне. Хорват, в свою очередь, заинтересован в переходе в «Бешикташ».
Отмечается, что в данный момент «Милан» не устраивает предлагаемая «Бешикташем» сумма. Ребич останется в «Милане», если турецкий клуб не улучшит предложение.
В сезоне-2022/23 Ребич отметился тремя голами в 23 матчах за «Милан» в Серии А. Подробную статистику 29-летнего хорвата можно найти здесь.
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