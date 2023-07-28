Бувач о 17-летнем Расулове из «Динамо»: «Продолжит так же прогрессировать – станет одним из лучших голкиперов в РПЛ»

Желько Бувач оценил перспективы вратаря «Динамо» Курбана Расулова.

17-летний игрок продлил с бело-голубыми контракт до лета 2026 года.

«Если он продолжит так же усердно работать и прогрессировать, то станет одним из лучших голкиперов в », — сказал заместитель гендиректора по спорту « ».

В 2021 году перешел в основную академию имени Яшина из динамовского филиала в Махачкале. В прошлом году он дебютировал в составе «Динамо-2» и был признан лучшим вратарем академии «Динамо».

14 июля Расулов впервые сыграл за основу бело-голубых в контрольном матче с «Пари НН», а 25-го числа вошел в заявку как резервный голкипер на кубковую игру с нижегородцами.