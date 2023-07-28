Бувач о 17-летнем Расулове из «Динамо»: «Продолжит так же прогрессировать – станет одним из лучших голкиперов в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Желько Бувач Курбан Расулов Футбол

Желько Бувач оценил перспективы вратаря «Динамо» Курбана Расулова.

17-летний игрок продлил с бело-голубыми контракт до лета 2026 года.

«Если он продолжит так же усердно работать и прогрессировать, то станет одним из лучших голкиперов в РПЛ», — сказал заместитель гендиректора по спорту «Динамо».

В 2021 году Расулов перешел в основную академию имени Яшина из динамовского филиала в Махачкале. В прошлом году он дебютировал в составе «Динамо-2» и был признан лучшим вратарем академии «Динамо».

14 июля Расулов впервые сыграл за основу бело-голубых в контрольном матче с «Пари НН», а 25-го числа вошел в заявку как резервный голкипер на кубковую игру с нижегородцами.

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7 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ Святослав Федорович
не понимаю, зачем им Агарцев, если в перспективе есть такой вратарь
Вчера Агарцев был хорош , если бы не он накидали бы охапку голов быкам , а тут кипер « может» талантливый , но говорить про это рано
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+2
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kilo_gilo
ну с учетом уровня игры Шунина и амбиций Лещука, готового на лавке до пенсии сидеть, у парня отличные перспективы уже в этом сезоне основным стать)))))
+1
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Андрей Кобранов
А что на Агатцева деньги зажали ? Шурина с Лещекуком нужно срочно менять …
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Андрей Кобранов
Долбаный Т9 Шунина с Лещуком
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argentina10
мне понравился воротчик, для его возраста наглости спортивной в достатке....даже чуть не привез пару раз..
но усиление уже нужно посерьезнее не на будущее делать, а на сейчас и срочно..
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