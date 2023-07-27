Владимир Ивич: «Спартак» и до удаления Сперцяна выглядел лучше. «Краснодар» защищался не очень хорошо, во 2‑м тайме немного повезло»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

Встреча группы D, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 с пользу «Спартака». В конце первого тайма Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол на Антоне Зиньковском.

– Удаление Сперцяна испортило игру или были другие недостатки, которые не позволили реализовать ваши идеи? Красная карточка в таком матче – слишком важный фактор?

– Если честно, то до красной карточки «Спартак» был лучше, больше владел мячом. После того, как остались в меньшинстве, было тяжело бороться с качественной командой. Старались совершить камбэк, но не получилось.

– Вы одинаково реагировали на один и тот же прием «Спартака», когда футболист после паса с фланга вбегал в полуфланг. Так был забит первый гол. Знали, что соперник так разыгрывает мяч?

– Работали над этим недавно, объяснили игрокам это движение, но все равно пропустили гол. Знали, как играет «Спартак», сюрпризом это не стало. Наша команда не очень хорошо защищалась.

Во втором тайме «Спартак» был лучше, больше ударов, были подачи. Вратарь спасал, в некоторых моментах нам повезло. Но мы можем быть довольны последними 10-15 минутами, боролись, сумели забить мяч, на последней минуте могли сравнять счет, – сказал Владимир Ивич.

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11 комментариев

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Pelerin
Его Хашиг за такое адекватное отношение к Спартаку не уволит? )
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DiegoBaggioRonaldinho
Адекват
+13
-1
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Василий Голованев
Ответ Ебздрогыч
Очень редкое явление, причем не только у нас, когда тренер честно отмечает превосходство соперника. Уважение Ивичу!
порядочный тренер
+4
0
+4
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Ебздрогыч
Очень редкое явление, причем не только у нас, когда тренер честно отмечает превосходство соперника. Уважение Ивичу!
+6
-3
+3
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ Pelerin
Его Хашиг за такое адекватное отношение к Спартаку не уволит? )
Там всех нанимает и увольняет другой человек.
+3
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qs9ukphfgk
Адекват
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Евгений Кузнецов
когда тренер другой команды может настолько честно оценивать игру - это заслуживает уважения!
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Тайосич
Крайне адекватный комментарий.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
В заголовке в слове Красснодар не хватает ещё одной буквы,, С,,.) Исправили.))
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Павел Ермаков
Офсайд очевидный.Гола не было.Наивные,сравнять они могли.Не смешите мои тапки.
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leonid2406
А что ему еще говорить то было. Все всё видели. Эти разговоры перед матчем, что Спартак еле одолел слабый Оренбург, а Краснодар разгромил сильное Динамо, были не к месту. На данный момент основной состав Оренбурга будет посильнее Динамо, а сегодняшний матч показал расклад сил за первое место в группе. Удаление не может играть подавляющую роль в сильной команде. Футбол не хоккей.
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