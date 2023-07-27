«Локомотив» отдал Раконяца «Бачка Топола» в аренду с правом выкупа. У серба 0+0 в 12 матчах РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия трансферы Марко Раконяц Бачка Топола Футбол

Марко Раконяц покинул «Локомотив».

Железнодорожники отдали 23-летнего нападающего в аренду клубу «Бачка Топола». Игрок проведет в чемпионате Сербии один сезон, в рамках сделки также предусмотрена опция выкупа футболиста. 

Раконяц присоединился к «Локомотиву» летом 2022 года. В рамках РПЛ он провел 12 матчей и не отличился результативными действиями. 

С февраля 2023 года черногорец играл за «Црвену Звезду» на правах аренды. Подробную статистику форварда можно найти здесь

19 комментариев

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Артем Заичкин
отлично
+13
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rwkq485579
Справедливости ради он заработал один пенальти
+6
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+6
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Dmitry Orlov
Ответ MstAndreev
помнится, целая ветка же была, где локо-эксперты объясняли что за копейки взяли мегатопа)
В Сербии он мегатоп, даже в аренде в ЦЗ забил 4 гола за 11 игр. А в РПЛ - даже у Игнатьева дела в Локо шли лучше.
Это на заметку тем, кто сравнивает уровни чемпионатов Сербии и России.
+5
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Oleg Olegov
Бачка Топала Раконяца
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Three Days Grace
Ответ rwkq485579
Справедливости ради он заработал один пенальти
Не ну тогда зря отдали
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Фут.Боль
Ответ Dmitry Orlov
Хенти? Фалль? Ибричич? Иванов? Вагнер? Зе Луиш? (если брать соотношение суммы трансфера + зарплаты и отдачи) Джорджевич? Селсиньо? Жалолиддинов?
Заки, Хамину Драман)
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Dmitry Orlov
Ответ Дмитрий Махаев
Хуже трансфер сложно припомнить, Сапатер наверно только))
Хенти? Фалль? Ибричич? Иванов? Вагнер? Зе Луиш? (если брать соотношение суммы трансфера + зарплаты и отдачи) Джорджевич? Селсиньо? Жалолиддинов?
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s_kapa
*Перекрестились*
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А если честно.
А по моему и один ассист был? Или не?
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goleodor
Год прошел, а вспомнить нечего. Но тем не менее удачи парню, может найдет, наконец, свою команду
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Дмитрий Махаев
Хуже трансфер сложно припомнить, Сапатер наверно только))
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Паровоз19
он черногорец
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Dmitry Orlov
Ответ А если честно.
А по моему и один ассист был? Или не?
В кубке, возможно.
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А если честно.
Ответ Dmitry Orlov
В кубке, возможно.
Да, вроде точно в кубке
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Дмитрий Бервинов
Ответ Dmitry Orlov
В Сербии он мегатоп, даже в аренде в ЦЗ забил 4 гола за 11 игр. А в РПЛ - даже у Игнатьева дела в Локо шли лучше. Это на заметку тем, кто сравнивает уровни чемпионатов Сербии и России.
Игра центрального защитника не измеряется голами
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dimkaa1
Ответ Дмитрий Махаев
Хуже трансфер сложно припомнить, Сапатер наверно только))
Сапатер начинал прилично. Другое дело что потом начались подковерные дела. Но на поле он вкладывался и был полезным
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