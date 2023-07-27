«Локомотив» отдал Раконяца «Бачка Топола» в аренду с правом выкупа. У серба 0+0 в 12 матчах РПЛ
Марко Раконяц покинул «Локомотив».
Железнодорожники отдали 23-летнего нападающего в аренду клубу «Бачка Топола». Игрок проведет в чемпионате Сербии один сезон, в рамках сделки также предусмотрена опция выкупа футболиста.
Раконяц присоединился к «Локомотиву» летом 2022 года. В рамках РПЛ он провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.
С февраля 2023 года черногорец играл за «Црвену Звезду» на правах аренды. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Это на заметку тем, кто сравнивает уровни чемпионатов Сербии и России.