Грузия не приняла чартер российской авиакомпании с игроками «Актобе» из-за санкций ЕС. Они прилетели в Кутаиси на матч ЛК другим рейсом
Грузия отказала в посадке самолету российской авиакомпании с игроками «Актобе» на борту.
Вчера футболисты казахстанского клуба планировали вылететь в Грузию чартерным рейсом, но не смогли – из-за отказа грузинских авиационных властей на посадку в Кутаиси подсанкционного судна российской авиакомпании UVT AERO.
Как ранее заявили в Агентстве гражданской авиации, отказ российскому перевозчику на полет был дан в связи с тем, что UVT AERO находится под санкциями и в черном списке Евросоюза. Кроме того, на воздушное судно, на котором планировался прилет, наложено ограничение производителя.
В футбольном клубе ранее заявили, что пролет воздушного судна с делегацией «Актобе» был согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту, а документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании своевременно были направлены грузинской стороне. Однако, как заявили в клубе, утром 26 июля представители авиационных властей Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту Кутаиси без объяснения причин.
В связи с этим делегация «Актобе» прилетела на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с грузинским «Торпедо» в Кутаиси на самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.
2) Игроки сели на самолёт авиакомпании, которая под санкциями, тем более команда из Казахстана, у них был большой выбор, но они почему-то выбрали ту самую, зачем грузинам подставляться под нарушение санкций? Никаких проблем с АК Скат почему-то не возникло, кстати, не подскажешь почему?
3) В Грузии нормально относятся к людям из РФ, банки позволяют открывать счета, можно жить сколько угодно без визы и в целом режим достаточно лоялен РФ, зачем пишешь то, о чем не в курсе вообще?
Нет причин драматизировать ситуацию, казахский клуб благополучно прибыл в Грузию.