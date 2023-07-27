Грузия не приняла чартер российской авиакомпании с игроками «Актобе» из-за санкций ЕС. Они прилетели в Кутаиси на матч ЛК другим рейсом

Теги Торпедо Кутаиси высшая лига Грузия высшая лига Казахстан Актобе Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Грузия отказала в посадке самолету российской авиакомпании с игроками «Актобе» на борту.

Вчера футболисты казахстанского клуба планировали вылететь в Грузию чартерным рейсом, но не смогли – из-за отказа грузинских авиационных властей на посадку в Кутаиси подсанкционного судна российской авиакомпании UVT AERO.

Как ранее заявили в Агентстве гражданской авиации, отказ российскому перевозчику на полет был дан в связи с тем, что UVT AERO находится под санкциями и в черном списке Евросоюза. Кроме того, на воздушное судно, на котором планировался прилет, наложено ограничение производителя.

В футбольном клубе ранее заявили, что пролет воздушного судна с делегацией «Актобе» был согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту, а документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании своевременно были направлены грузинской стороне. Однако, как заявили в клубе, утром 26 июля представители авиационных властей Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту Кутаиси без объяснения причин.

В связи с этим делегация «Актобе» прилетела на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с грузинским «Торпедо» в Кутаиси на самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.

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49 комментариев

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Russ Ivan
В данной ситуации грузины поступили честно, иначе по прилёту они были бы вынуждены арестовать судно с последующей передачей предыдущему владельцу! Они сейчас стараются с нами не ссорится и санкции не вводят...
+29
-3
+26
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Dr.aydar
Ответ rigobersong
Миллион этнических грузин проживает в России:) Но при этом Грузия делает все, что бы хоть какую-то пакость сделать нашей стране. По сути все эти прибалтийские приколы, грузинские на Россию мало влияют, как на человека комариный укус, но комплексы неполноценных стран не дают покоя и надо хоть как-то себя обозначить:)) Но при всем при этом у нас в России живут миллионы украинцев, грузин и никто никого не притесняет, и не выгоняет из страны!:) А мы все равно плохие:)) Сколько добра сделали всем, никакой благодарности:))
При чем тут пакость, если они нарушат санкции им самим может прилететь
+26
-5
+21
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Rus83
Ответ Варти Кисто
Казахи так же не хотят заселять наших в арендованные квартиры, к сожалению…((
ой не надо тут трындеть
+14
-2
+12
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Валентин Котов
Ответ rigobersong
Миллион этнических грузин проживает в России:) Но при этом Грузия делает все, что бы хоть какую-то пакость сделать нашей стране. По сути все эти прибалтийские приколы, грузинские на Россию мало влияют, как на человека комариный укус, но комплексы неполноценных стран не дают покоя и надо хоть как-то себя обозначить:)) Но при всем при этом у нас в России живут миллионы украинцев, грузин и никто никого не притесняет, и не выгоняет из страны!:) А мы все равно плохие:)) Сколько добра сделали всем, никакой благодарности:))
Никто никого не притесняет, но квартиры сдаем только славянам
+16
-7
+9
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Three Days Grace
Ответ rigobersong
Миллион этнических грузин проживает в России:) Но при этом Грузия делает все, что бы хоть какую-то пакость сделать нашей стране. По сути все эти прибалтийские приколы, грузинские на Россию мало влияют, как на человека комариный укус, но комплексы неполноценных стран не дают покоя и надо хоть как-то себя обозначить:)) Но при всем при этом у нас в России живут миллионы украинцев, грузин и никто никого не притесняет, и не выгоняет из страны!:) А мы все равно плохие:)) Сколько добра сделали всем, никакой благодарности:))
ты каждый день делаешь добро на этом сайте. Спасибо тебе!
+8
-3
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раскаявшийся жиробас
Ответ rigobersong
Миллион этнических грузин проживает в России:) Но при этом Грузия делает все, что бы хоть какую-то пакость сделать нашей стране. По сути все эти прибалтийские приколы, грузинские на Россию мало влияют, как на человека комариный укус, но комплексы неполноценных стран не дают покоя и надо хоть как-то себя обозначить:)) Но при всем при этом у нас в России живут миллионы украинцев, грузин и никто никого не притесняет, и не выгоняет из страны!:) А мы все равно плохие:)) Сколько добра сделали всем, никакой благодарности:))
1) Про массовую депортацию грузин в 2006 году слышал?
2) Игроки сели на самолёт авиакомпании, которая под санкциями, тем более команда из Казахстана, у них был большой выбор, но они почему-то выбрали ту самую, зачем грузинам подставляться под нарушение санкций? Никаких проблем с АК Скат почему-то не возникло, кстати, не подскажешь почему?
3) В Грузии нормально относятся к людям из РФ, банки позволяют открывать счета, можно жить сколько угодно без визы и в целом режим достаточно лоялен РФ, зачем пишешь то, о чем не в курсе вообще?
+7
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fbd
Ответ Phantom1289
Вот мне интересно, а если такой самолет, который под санкциями, запросит экстренную посадку, например двигатель отказал, им тоже не разрешат посадку? Санкции же.
Его просто в воздушное пространство не пустят скорее всего. Так что он будет запрашивать посадку в стране, на территории которой летит.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ David Aprasidze
Грузия в свою очередь пустила РИ в Закавказье.
Что спасло Грузию от Иранской экспансии и тотального нашествия Османской империи. Всё по честному.)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С таким же успехом я могу сказать если бы не Ленд Лиз и американцы никакой России бы не было бы, ах да и ещё 100 лет во главе Российской империи была династия Немецких правителей, можем ли мы сказать без Немцев России бы не было бы. Или погодь можем ли мы сказать без Рюриковичей России бы не было бы?
Да когда он пришёл, этот Ленд Лиз? И открылся второй фронт. Когда ясно стало, что победим фашистов. Да. Дольше бы война продлилась, но победа была уже наша. Задолбали вы со своим Ленд Лизом. Это не бесплатная помощь.
+6
-4
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Олег Пирожков
Ответ Варти Кисто
Казахи так же не хотят заселять наших в арендованные квартиры, к сожалению…((
Ага, а когда сдаем только славянам, то норм? Какое же лицемерие 🤦‍♀️
+5
-3
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Bayern Munich Mia San Mia
Это просчёт казахского клуба и авиакомпании. Грузинская сторона могла не предупредить, а по прилёту арестовать судно. В Армении был случай с арестов российского борта.
Нет причин драматизировать ситуацию, казахский клуб благополучно прибыл в Грузию.
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.ru
кино и немцы, вино и Мимино...
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David Aprasidze
Ответ Writer 1
В обеих бы мировых войнах победила бы Германия, если бы не США. Если по первой войне, это скорее внезапная реакция президента Уилсона, то по второй очевидно, что если побеждает Германия, то с ней будет воевать тяжелее, чем с СССР. Даже в 46 году, что бы не терять сотни тысяч солдат, пришлось сбрасывать на Японцев бомбу, что бы они сдались. Кстати, никакого бы СССР не возникло, если бы не США. Так Америка стала мировым полицейским. Ну а выигранная холодная война только укрепила этот статус, правда с текущей администрацией другая история к сожалению, ну а то что Грузии бы не существовало, если бы не РИ, это полная чушь, у Грузии большая история, они и по сей день борются за независимость от России (Не все идеально с правительством, но выбранный путь есть)
Что не идеально с правительством? Не пожелало открыть второй фронт?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Writer 1
В обеих бы мировых войнах победила бы Германия, если бы не США. Если по первой войне, это скорее внезапная реакция президента Уилсона, то по второй очевидно, что если побеждает Германия, то с ней будет воевать тяжелее, чем с СССР. Даже в 46 году, что бы не терять сотни тысяч солдат, пришлось сбрасывать на Японцев бомбу, что бы они сдались. Кстати, никакого бы СССР не возникло, если бы не США. Так Америка стала мировым полицейским. Ну а выигранная холодная война только укрепила этот статус, правда с текущей администрацией другая история к сожалению, ну а то что Грузии бы не существовало, если бы не РИ, это полная чушь, у Грузии большая история, они и по сей день борются за независимость от России (Не все идеально с правительством, но выбранный путь есть)
Даааауж! Американская тушонка спасла СССР! ))) Про Японию ты уж совсем загнул. Надо было потрясти мускулами и проверить бомбу. Не обязательно было сбрасывать. Натуральное скотство. Не лучше газовых камер в лагерях смерти.
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Phantom1289
Вот мне интересно, а если такой самолет, который под санкциями, запросит экстренную посадку, например двигатель отказал, им тоже не разрешат посадку? Санкции же.
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David Aprasidze
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
если бы не Российская Империя, то и Грузии той же небыло. учи историю.
Грузия в свою очередь пустила РИ в Закавказье.
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Phantom1289
Ответ fbd
Его просто в воздушное пространство не пустят скорее всего. Так что он будет запрашивать посадку в стране, на территории которой летит.
Не, это я понимаю. Я имею ввиду, что облетает самолет какую нибудь страну, которая соблюдает санкции. И вдруг нештатная ситуация. И ближайший аэропорт окажется на территории этой страны, которую облетают и которая соблюдает санкции, нежели той, в пространстве которой летит.
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0:4 на спотифай камп ноу
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tersky
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Да когда он пришёл, этот Ленд Лиз? И открылся второй фронт. Когда ясно стало, что победим фашистов. Да. Дольше бы война продлилась, но победа была уже наша. Задолбали вы со своим Ленд Лизом. Это не бесплатная помощь.
Уже в битве за Москву ленд-лизовская использовалась. Кого ты там побеждал зимой 1941?
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fbd
Ответ Phantom1289
Не, это я понимаю. Я имею ввиду, что облетает самолет какую нибудь страну, которая соблюдает санкции. И вдруг нештатная ситуация. И ближайший аэропорт окажется на территории этой страны, которую облетают и которая соблюдает санкции, нежели той, в пространстве которой летит.
Не будет такой ситуации, потому что самолеты не летают по границам запрещенной для себя зоны. А если и будет, то самолет скорее всего посадят, а потом на земле арестуют и передадут юридическому владельцу. Авиационные санкции соблюдают все страны, к слову. Поэтому за пределы РФ летают только самолеты, которые в собственности компаний РФ находятся.
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tersky
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С таким же успехом я могу сказать если бы не Ленд Лиз и американцы никакой России бы не было бы, ах да и ещё 100 лет во главе Российской империи была династия Немецких правителей, можем ли мы сказать без Немцев России бы не было бы. Или погодь можем ли мы сказать без Рюриковичей России бы не было бы?
"Ленд-лиз только затягивал конфликт и не позволил провести мирные переговоры"
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jwbmwbqvih
Ответ Валентин Котов
Никто никого не притесняет, но квартиры сдаем только славянам
А где ж они все тут живут? На улице в коробках? Или просто на ночь замирают,а с первыми лучами солнца,продолжают свое дело?
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fbd
Ответ Вадим flanec
Так они могут отказаться от применения санкций против России. Ничего им за это не будет.
Не хотят, потому что их авиация может попасть под вторичные санкции. Вряд ли они хотят свои боинги и эирбасы обслуживать в Иране и летать только туда и в Россию.
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Миллион этнических грузин проживает в России:) Но при этом Грузия делает все, что бы хоть какую-то пакость сделать нашей стране. По сути все эти прибалтийские приколы, грузинские на Россию мало влияют, как на человека комариный укус, но комплексы неполноценных стран не дают покоя и надо хоть как-то себя обозначить:)) Но при всем при этом у нас в России живут миллионы украинцев, грузин и никто никого не притесняет, и не выгоняет из страны!:) А мы все равно плохие:)) Сколько добра сделали всем, никакой благодарности:))
Миллиард
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Денис Давыдов
да к сожалению, в Грузии пророссийское правительство.
поплачь.
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