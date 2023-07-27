Грузия не приняла чартер российской авиакомпании с игроками «Актобе» из-за санкций ЕС. Они прилетели в Кутаиси на матч ЛК другим рейсом

Грузия отказала в посадке самолету российской авиакомпании с игроками «Актобе» на борту.

Вчера футболисты казахстанского клуба планировали вылететь в Грузию чартерным рейсом, но не смогли – из-за отказа грузинских авиационных властей на посадку в Кутаиси подсанкционного судна российской авиакомпании UVT AERO.

Как ранее заявили в Агентстве гражданской авиации, отказ российскому перевозчику на полет был дан в связи с тем, что UVT AERO находится под санкциями и в черном списке Евросоюза. Кроме того, на воздушное судно, на котором планировался прилет, наложено ограничение производителя.

В футбольном клубе ранее заявили, что пролет воздушного судна с делегацией «Актобе» был согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту, а документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании своевременно были направлены грузинской стороне. Однако, как заявили в клубе, утром 26 июля представители авиационных властей Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту Кутаиси без объяснения причин.

В связи с этим делегация « » прилетела на матч второго квалификационного раунда с грузинским «Торпедо» в Кутаиси на самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.