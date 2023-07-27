Защитник «Краснодара» Волков: «Начали играть не в красивый футбол, а на победу. Результаты увидите по ходу сезона»

Сергей Волков рассказал об изменениях в стиле игре «Краснодара».

— Главный тренер « » Ивич уже полгода работает в команде. Летняя предсезонка с ним привнесла что-то новое? Или после зимних сборов все его идеи уже стали понятны?

— Ну, какие-то новые наработки у нас, конечно, присутствуют. Мы их отрабатываем на тренировках. Результаты увидите по ходу сезона.

— На какие результаты может рассчитывать «Краснодар» в нынешнем сезоне?

— Будем двигаться от игры к игре, а дальше посмотрим. Каждый понимает, что у «Краснодара» самые высокие задачи и в чемпионате, и в Кубке.

— У вас еще сидят в голове воспоминания о проигранной в июне послематчевой серии пенальти в финале Кубка России против ЦСКА?

— Да, я думаю, мы вернемся и заберем свое.

— Уже в этом сезоне?

— Надеюсь, что да.

— Вы про победу в Кубке России?

— И про , и про чемпионат.

— За счет чего удалось так прибавить при Ивиче?

— Мы начали играть не в красивый футбол, а на победу.

— Больше прагматизма?

— Мы играем в футбол. И стараемся играть красиво. Но если ситуация требует, можем действовать по-другому. Если на табло 2:0 или 3:0, то можем никуда не торопиться, спокойно контролировать ход игры, как сделали это с «Динамо» [3:1].

Надо это тоже уметь, поскольку раньше не раз обжигались, когда вели 2:0 и 3:0. Минувшей весной были 2:0 с «Локомотивом» и 3:1 со «Спартаком», в итоге проиграли 2:3 и 3:4. Думаю, сейчас прибавили, и эти проблемы изживаем постепенно.

— До Ивича было такое, что красоту игры ставили сильно выше результата?

— Я так не считаю. Просто у каждого, в том числе у меня, случались индивидуальные ошибки, когда можно было быстрее возвращаться в оборону или вовремя подключаться к атаке.

А сейчас каждый стал больше ловить себя на концентрации, чувствовать моменты, когда по ходу игры лучше подержать мяч и никуда не бежать, спокойно доведя нужный тебе счет до логического завершения.

— Болезнь роста была раньше?

— Да, – сказал защитник «Краснодара».

Сегодня в 1-м туре Фонбет Кубка России «быки» примут «Спартак».