Защитник «Краснодара» Волков: «Начали играть не в красивый футбол, а на победу. Результаты увидите по ходу сезона»
Сергей Волков рассказал об изменениях в стиле игре «Краснодара».
— Главный тренер «Краснодара» Ивич уже полгода работает в команде. Летняя предсезонка с ним привнесла что-то новое? Или после зимних сборов все его идеи уже стали понятны?
— Ну, какие-то новые наработки у нас, конечно, присутствуют. Мы их отрабатываем на тренировках. Результаты увидите по ходу сезона.
— На какие результаты может рассчитывать «Краснодар» в нынешнем сезоне?
— Будем двигаться от игры к игре, а дальше посмотрим. Каждый понимает, что у «Краснодара» самые высокие задачи и в чемпионате, и в Кубке.
— У вас еще сидят в голове воспоминания о проигранной в июне послематчевой серии пенальти в финале Кубка России против ЦСКА?
— Да, я думаю, мы вернемся и заберем свое.
— Уже в этом сезоне?
— Надеюсь, что да.
— Вы про победу в Кубке России?
— И про Кубок, и про чемпионат.
— За счет чего удалось так прибавить при Ивиче?
— Мы начали играть не в красивый футбол, а на победу.
— Больше прагматизма?
— Мы играем в футбол. И стараемся играть красиво. Но если ситуация требует, можем действовать по-другому. Если на табло 2:0 или 3:0, то можем никуда не торопиться, спокойно контролировать ход игры, как сделали это с «Динамо» [3:1].
Надо это тоже уметь, поскольку раньше не раз обжигались, когда вели 2:0 и 3:0. Минувшей весной были 2:0 с «Локомотивом» и 3:1 со «Спартаком», в итоге проиграли 2:3 и 3:4. Думаю, сейчас прибавили, и эти проблемы изживаем постепенно.
— До Ивича было такое, что красоту игры ставили сильно выше результата?
— Я так не считаю. Просто у каждого, в том числе у меня, случались индивидуальные ошибки, когда можно было быстрее возвращаться в оборону или вовремя подключаться к атаке.
А сейчас каждый стал больше ловить себя на концентрации, чувствовать моменты, когда по ходу игры лучше подержать мяч и никуда не бежать, спокойно доведя нужный тебе счет до логического завершения.
— Болезнь роста была раньше?
— Да, – сказал защитник «Краснодара».
Сегодня в 1-м туре Фонбет Кубка России «быки» примут «Спартак».
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