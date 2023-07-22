Ивич о Сперцяне: «Лучший хавбек в РПЛ. Но не буду останавливать игрока, желающего уехать в Европу»

Владимир Ивич назвал Эдуарда Сперцяна лучшим полузащитником в Мир РПЛ.

Главный тренер « » высказался после матча с «Динамо» (3:1), в котором хавбек сделал голевую передачу.

— Три дня назад была новость, что не покинет «Краснодар». Это так? Вокруг него строится игра.

— Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об том. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Насколько он хорош как игрок, настолько хорош и как человек. Желаю ему всего наилучшего.

Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов, — сказал .