Андрей Аршавин: «Зенит» ставит свои результаты во главу угла, а не развитие лиги – это проблемы функционеров. Чемпионство важнее для нас»
Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» ставит во главу угла собственные результаты.
– Ваши слова на youtube-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?
– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.
Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.
Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.
Я понимаю - это другое (с)
Спартак во главу угла ставит своё нытьё ....
Захарян - захандривший (Захандрян получается) подросток, остановившийся в развитии. Тюкавин - просто бегунок на данный , главное качество которого молодость, из-за которой ему приписывают футбольные качества, которыми он не обладает и в реальной жизни проигрывает конкуренцию Смолову. Ну а Пиняев - пока просто распиаренный субтильный мальчишка, из него может и вырастет сильный игрок , но пока никакой стабильностью, которая позволит ему играть в основе команды-чемпиона, у него нет и в помине. Извините, если это звучит слишком пафосно. То есть да, от Пиняева за разумные деньги я бы не отказался, но он не тот игрок (пока что) , который стоит того, чтобы заваливать его самого и Локомотив деньгами.
Да Бакаева за 0 рублей купили, и не его одного.
Сутормин на то время ничего не стоил, свободный агент фактически. Теоретически какие-то минуты оставались контракта..
А эти, и ты туда же, словно обёртку от вкусной конфетки до сих пор облизывают..
P.s. Сережа быстрый, но у него невыразительная статистика (пара голов за год), пусть и есть большая перспектива роста
Но то были звезды лиги, не кривя душой многие были бы рады видеть их в любимой команде. Захарян с Тюкавиным и близко звёздами лиги, даже в её нынешнем ослабленном виде, не являются. Так зачем они нужны? Стоить будут дорого, визга вокруг их перехода будет немеренно, а принесут ли они команде пользу - огромный вопрос. Лучше и дальше ориентироваться на бразильский рынок.