Андрей Аршавин: «Зенит» ставит свои результаты во главу угла, а не развитие лиги – это проблемы функционеров. Чемпионство важнее для нас»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» ставит во главу угла собственные результаты.

Ваши слова на youtube-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?

– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.

Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.

Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

47 комментариев

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BaltikaSPb
Когда Спартак и Локомотив дербанят Крылья, когда ЦСКА и Динамо переманивают тренеров, что то в Москве ни кто не вспоминает про развитие лиги
Я понимаю - это другое (с)
+45
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+38
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Sp1Ls
Сейчас Андрею местные эксперты расскажут что он не прав. Ведь Зенит убивает весь футбол!
+33
-14
+19
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Sp1Ls
Ответ Ivan Petrov
Хорошо,что понимаешь,а по лицу так и не скажешь
Ну да. Никто не должен, один только Зенит. И только Зенит виноват в том что футбол просел.
+22
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+17
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ТрактоПоктер
Зенит ставит свои результаты во главу угла
Спартак во главу угла ставит своё нытьё ....
+11
-5
+6
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тралмейстер
Ответ Xm.md
Взять первое место чтобы потом как можно быстрее вылететь из ЛЧ, чтобы было больше сил, чтобы занять первое место
Надо как СМ. Занять 10 место и вообще не играть в ЛЧ.
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Назар Игорь
Ответ леннорыч-абрамович
И тут эти невероятные и потрясающие поклонники Зенита закричали: "Да, Андрей Сергеевич, как же ты прав! Чемпионство важнее всего. Зенит - рекордсмен, Зенит - чемпион! Даёшь больше титулов и паспортов!Урааааааа!" - и поцеловались. А потом налетели и заминусовали все правдивые комментарии.
Ты судя по аве фанат Челси. И тоже считаешь что чемпионство для Челси совершенно не важно? Если так - кричи Ура, и целуйся.
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Owen_the_Simple
Ответ Сергей Капленков
не понимаешь.возможности у клубов разные.ты тупой тебе простительно
У Спартака и Крыльев-то?
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владимир семенов
Бывший функционер Зарема еще не высказалась по поводу лиги и Зенита ,ждём)
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BaltikaSPb
Ответ Сергей Капленков
не понимаешь.возможности у клубов разные.ты тупой тебе простительно
Если назначать немецких наперсточников типа Рагника и английских проходимцев типа Эшуорта в клубы рулить футболом конечно возможности будут разные
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Owen_the_Simple
Ответ Topson_77
Нет, в сравнении с Россией в Америке нет коррупции. Я, например, не слышал, чтобы пресс-секретарь Белого Дома носил часы за полмиллиона долларов, а его жене выдавали правительственные гранты
А о том, что вице-президент США берёт взятки с китайцев и украинцев через своего сына ты тоже не слышал?
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Доктор Верховцев
Ответ Nekrasof
Ваши ожидания- ваши проблемы!!!
Ну так и есть, вообще-то. Если ты идёшь в магазин в час ночи, ожидая, что он открыт, то кто виноват в том, что ты расстроишься, поцеловав закрытую в 23-00 дверь?
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Назар Игорь
Ответ леннорыч-абрамович
Чемпионство важно, но не такими способами и средствами, как у проекта. Всё по средствам.
Челси входит в десятку самых богатых клубов мира, 8 место. А чемпионства нет уже лет 8, если не ошибаюсь. Так что нескладуха у тебя.
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Omega-2
Ответ Topson_77
Нет, в сравнении с Россией в Америке нет коррупции. Я, например, не слышал, чтобы пресс-секретарь Белого Дома носил часы за полмиллиона долларов, а его жене выдавали правительственные гранты
Шутить изволите? Там коррупция на высшем уровне узаконена и жёстко регламентирована. Зовётся это лоббированием.
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Sp1Ls
Ответ Topson_77
Может и коррупции в России тоже нет? Или тебе доказательства подавай?
Коррупция есть во всех странах. Где-то больше, где-то меньше. И ты её не победишь. В США переименовали это в лобирование и узаконили. Чтоб не бороться. У нас тащат во всех сферах работы. Я когда-то на заводе таскал пакеты бумажные для мусора. Строители с работы несут гвозди и шурупы. Повара несут домой еду. И так можно продолжать до бесконечности.
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Sp1Ls
Ответ Spiker1606
Доказательство на лицо. Возьми даже 1 тур только начавшегося сезона.
А что там было не так? Удаление вполне заслуженно. Все арбитры это подтвердили. Что ещё там такого произошло, что доказывает что Зенит всё и всех купил?
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Sp1Ls
Ответ Spiker1606
Зенит виноват в том, что они ради результатов покупают судей и могут игрока за счёт админресурса купить за 50 тыс руб.
Всё это голословно. Если у вас есть доказательства, отнесите их в прокуратуру. А то получается как бабки во дворе на скамейке. Соседка Нинка с 5-ой квартиры проститутка, сосед Некифр из 25-ой вообще наркоман. А доказательств нет.
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Antonio Gaudi
Я против Захаряна, Пиняева и Тюкавина не потому, что это будет ослаблением конкурентов, а потому что это не будет усилением Зенита.
Захарян - захандривший (Захандрян получается) подросток, остановившийся в развитии. Тюкавин - просто бегунок на данный , главное качество которого молодость, из-за которой ему приписывают футбольные качества, которыми он не обладает и в реальной жизни проигрывает конкуренцию Смолову. Ну а Пиняев - пока просто распиаренный субтильный мальчишка, из него может и вырастет сильный игрок , но пока никакой стабильностью, которая позволит ему играть в основе команды-чемпиона, у него нет и в помине. Извините, если это звучит слишком пафосно. То есть да, от Пиняева за разумные деньги я бы не отказался, но он не тот игрок (пока что) , который стоит того, чтобы заваливать его самого и Локомотив деньгами.
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Owen_the_Simple
Ответ Goshish
Да нет, что вы, тотальное доминирование в изолированной, ничего не зарабатывающей лиге, с мизерной посещаемостью и интересом к ней в целом - это норм, достойная, а главное, перспективная цель.
А какие нужно футбольному клубу ставить цели в "изолированной, ничего не зарабатывающей лиге, с мизерной посещаемостью и интересом к ней в целом"? Вторую строчку?
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Виталик Украинский
Ответ </c/>
я же говорю, главный паразит российского футбола!
Иногда вы бываете самокритичны.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sp1Ls
А что там было не так? Удаление вполне заслуженно. Все арбитры это подтвердили. Что ещё там такого произошло, что доказывает что Зенит всё и всех купил?
Ага)))
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Karel
Ответ Spiker1606
Зенит виноват в том, что они ради результатов покупают судей и могут игрока за счёт админресурса купить за 50 тыс руб.
Кость кинули про 50 тыс.рублей за Сутормина - до сих пор сотни и сотни её обгладывают, не успокоятся.

Да Бакаева за 0 рублей купили, и не его одного.

Сутормин на то время ничего не стоил, свободный агент фактически. Теоретически какие-то минуты оставались контракта..
А эти, и ты туда же, словно обёртку от вкусной конфетки до сих пор облизывают..
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Owen_the_Simple
Зачем я вступил в разговор с сомнительной личностью, у которой меньше месяца регистрации и все комментарии о политике? Так и до разговора со стенами недалеко...
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LOG MEG
Интересная постановка вопроса от журналиста. Вообще-то двое из трое "лучших россиян" уже играют в Динамо, т.е им до "очевидного чемпионства" не хватает одного Пиняева?
P.s. Сережа быстрый, но у него невыразительная статистика (пара голов за год), пусть и есть большая перспектива роста
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Доктор Верховцев
Андрюха умеет ненавязчиво поднакинуть, чтобы поддержать горение в столице.
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Antonio Gaudi
Ответ Antonio Gaudi
Я против Захаряна, Пиняева и Тюкавина не потому, что это будет ослаблением конкурентов, а потому что это не будет усилением Зенита. Захарян - захандривший (Захандрян получается) подросток, остановившийся в развитии. Тюкавин - просто бегунок на данный , главное качество которого молодость, из-за которой ему приписывают футбольные качества, которыми он не обладает и в реальной жизни проигрывает конкуренцию Смолову. Ну а Пиняев - пока просто распиаренный субтильный мальчишка, из него может и вырастет сильный игрок , но пока никакой стабильностью, которая позволит ему играть в основе команды-чемпиона, у него нет и в помине. Извините, если это звучит слишком пафосно. То есть да, от Пиняева за разумные деньги я бы не отказался, но он не тот игрок (пока что) , который стоит того, чтобы заваливать его самого и Локомотив деньгами.
Если вспоминать прошлые годы и слухи, то от Леши Миранчука я бы точно не отказался, от Марио несколько лет назад, да и от Влашича тоже. Сафонов, по-крайней мере пару лет назад, тоже был очень привлекательным вариантом .Хотя вместо хорвата взяли Клаудиньо и жалеть тут совершенно не о чем. Головину был бы тоже рад.
Но то были звезды лиги, не кривя душой многие были бы рады видеть их в любимой команде. Захарян с Тюкавиным и близко звёздами лиги, даже в её нынешнем ослабленном виде, не являются. Так зачем они нужны? Стоить будут дорого, визга вокруг их перехода будет немеренно, а принесут ли они команде пользу - огромный вопрос. Лучше и дальше ориентироваться на бразильский рынок.
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