Андрей Аршавин: «Зенит» ставит свои результаты во главу угла, а не развитие лиги – это проблемы функционеров. Чемпионство важнее для нас»

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» ставит во главу угла собственные результаты.

– Ваши слова на youtube-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?

– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.

Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.

Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство, – сказал заместитель генерального директора « » .