Брэйтуэйт вернулся в «Эспаньол» после отказа играть в товарищеском матче. Форварда накажут

Теги Эспаньол Ла Лига Д2 Испания Мартин Брэйтуэйт Футбол

Мартин Брэйтуэйт вернулся в расположение «Эспаньола».

Ранее датский форвард отказался играть в товарищеском матче с «Кадисом» и покинул расположение клуба. Брэйтуэйт сообщил руководству «Эспаньола» о желании покинуть клуб, поскольку он не хочет играть в Сегунде.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, Брэйтуэйт вернулся в расположение клуба в среду утром. Ранее спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарагарса заявил, что в отношении игрока будут применены дисциплинарные меры.

Отмечается, что после вылета «Эспаньола» в Сегунду по итогам сезона-2022/23, в котором клуб занял 19-е место в Ла Лиге, зарплата Брэйтуэйта сократилась в два раза. Отступные по его контракту также сократились с 15 до 7,5 миллионов евро.

5 комментариев

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GuruFutbola
Очищение сегудной для промодридской команды лишним не будет)
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Вадим Сидоров
Ну и зря, мог стать лучшим бомбардиром)
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Алексей Петров
Детский форвард!
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Andrey Yaroslavtsev
Купит его кто-нибудь.
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