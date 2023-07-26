Брэйтуэйт вернулся в «Эспаньол» после отказа играть в товарищеском матче. Форварда накажут
Мартин Брэйтуэйт вернулся в расположение «Эспаньола».
Ранее датский форвард отказался играть в товарищеском матче с «Кадисом» и покинул расположение клуба. Брэйтуэйт сообщил руководству «Эспаньола» о желании покинуть клуб, поскольку он не хочет играть в Сегунде.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, Брэйтуэйт вернулся в расположение клуба в среду утром. Ранее спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарагарса заявил, что в отношении игрока будут применены дисциплинарные меры.
Отмечается, что после вылета «Эспаньола» в Сегунду по итогам сезона-2022/23, в котором клуб занял 19-е место в Ла Лиге, зарплата Брэйтуэйта сократилась в два раза. Отступные по его контракту также сократились с 15 до 7,5 миллионов евро.
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