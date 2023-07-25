«Ницца» купила Бога у «Аталанты» за 18+ млн евро

Жереми Бога стал игроком «Ниццы».

Французский клуб объявил о подписании полузащитника «Аталанты». Срок действия контракта не уточняется.

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб получит 18 миллионов евро и бонусы за этот трансфер.

В минувшем сезоне Серии А Бога провел 23 матча, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.ogcnice.com/