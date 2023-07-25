«Ницца» купила Бога у «Аталанты» за 18+ млн евро

Теги Ницца Аталанта лига 1 Франция серия А Италия трансферы Жереми Бога Футбол

Жереми Бога стал игроком «Ниццы».

Французский клуб объявил о подписании полузащитника «Аталанты». Срок действия контракта не уточняется. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб получит 18 миллионов евро и бонусы за этот трансфер. 

В минувшем сезоне Серии А Бога провел 23 матча, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.ogcnice.com/

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Бог 18+
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
postphilone
Ради этих заголовков я сюда захожу каждый день))
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Перефразируя классику

Правды нет, Бога продали, остался Труд за 3 копейки
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PavelKazakov
Шах и мат, атеисты
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mezomorf
Для болельщиков Ниццы теперь не походы на матч, а Богослужение?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Мне бы за такой заголовок уже статья об оскорблении чувств верующих прилетела!....) А за 18+ еще пару статей
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ crazy_elky
Бог 18+
Бог 18+ -- это ветхий завет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Бог чёрный
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Леван Мкртчян
Бог 18+ -- это ветхий завет
Это гениально))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
А если говорить по сути, я не совсем понимаю вектор развития Аталанты. По моему Гасперини надо снимать с пробега. Он всех своих звёзд сажает на скамейку а потом продаёт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
Ответ Заборостроитель
Стоимость Бога уменьшается с каждым трансфером
Это называется прогресс))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
уверен, автор гордится заголовком
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Mezomorf
Для болельщиков Ниццы теперь не походы на матч, а Богослужение?
Ну, думаю,болельщикам Ниццы будет нетрудно падать ниц перед Бога
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
postphilone
Ради этих заголовков я сюда захожу каждый день))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Если Бога 18+ значит Лукаку XXL.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пей
Ответ Amalfitano
А если говорить по сути, я не совсем понимаю вектор развития Аталанты. По моему Гасперини надо снимать с пробега. Он всех своих звёзд сажает на скамейку а потом продаёт.
А кто там был звездой кроме Гомеса с Иличичем, вот чтобы прям ключевыми игроками были и при этом их сажали на скамейку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пей
Бог с каждым годом дешевеет(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ницца - рай для Бога
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Бог тоже хочет жить в Ницце😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Стоимость Бога уменьшается с каждым трансфером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беременный малыш
Аминь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendett1a
Я его в фм лет 7 назад подписывал за пол ляма.Глупые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Видимо, в Ницце живет много русских, поэтому с ними Бог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
А Бог то ненастоящий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
конечно я не богохульник, лучше помолчу но почитаю вас)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий