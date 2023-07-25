«Ницца» купила Бога у «Аталанты» за 18+ млн евро
Жереми Бога стал игроком «Ниццы».
Французский клуб объявил о подписании полузащитника «Аталанты». Срок действия контракта не уточняется.
По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб получит 18 миллионов евро и бонусы за этот трансфер.
В минувшем сезоне Серии А Бога провел 23 матча, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Фото: https://www.ogcnice.com/
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