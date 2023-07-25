Эланга перешел из «МЮ» в «Ноттингем Форест» за 15 млн фунтов. Контракт – до 2028-го
Энтони Эланга перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест».
Левый вингер заключил с «Ноттингем Форест» сроком до 2028 года. Сообщалось, что «Ман Юнайтед» получит за него 15 млн фунтов.
Фото: nottinghamforest.co.uk
Эланга – воспитанник «МЮ», он попал в систему клуба в 2014 году. За 55 матчей в составе команды он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок английской лиги.
Статистику 21-летнего игрока сборной Швеции можно изучить здесь.
Удачи парню, надеюсь ошибался на его счет.
Через пару лет будут героически возвращать воспитанника за 100 мультов)