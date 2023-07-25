Эланга перешел из «МЮ» в «Ноттингем Форест» за 15 млн фунтов. Контракт – до 2028-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Энтони Эланга Футбол

Энтони Эланга перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест».

Левый вингер заключил с «Ноттингем Форест» сроком до 2028 года. Сообщалось, что «Ман Юнайтед» получит за него 15 млн фунтов.

Фото: nottinghamforest.co.uk

Эланга – воспитанник «МЮ», он попал в систему клуба в 2014 году. За 55 матчей в составе команды он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок английской лиги.

Статистику 21-летнего игрока сборной Швеции можно изучить здесь.

10 комментариев

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red hikkikomori
Надеюсь принесёт лесникам больше пользы чем Лингард, удачи)
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Slavanya
Вау! Спорц, это что ОПОВЕЩЕНИЕ?
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Tun
Неплохо за игрока его уровня, весьма неплохо
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muse muse
Удачи Антохе! Надеюсь лесники и на Хендерсона раскошелятся))
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Steppenwolf
Очень важно поскорее сбросить лишний груз игроков, которые не прогрессируют.
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Nice_Fellow
Никогда не цеплял своей игрой: негатива к нему нет, просто всегда когда он выходил, было ощущение что вышел и вышел - лично я не ждал ничего. Бегал, старался, но никакого намека на высокий уровень видно там не было.

Удачи парню, надеюсь ошибался на его счет.
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Милан 757
У Фореста клубные цвета и майка красные, ещё и Адидас, как будто он никуда и не переходил ...
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wjvxpb5q6f
Опцию обратного выкупа по фикспрайсу опять не внесли?
Через пару лет будут героически возвращать воспитанника за 100 мультов)
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Егор Калинин
Ответ Supreme Allah
Браво 👏 таких будущих топов под 100 млн продают, а мю за них обратно выкупит потом.
Ну хз, как-то он себя не особо проявлял да и в аренду уходить не хотел
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