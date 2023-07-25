ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным по схеме «2+1»
ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным по схеме «2+1».
Новое соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне Лукин провел 2 матча за московский клуб в Мир РПЛ и один – в Фонбет Кубке России.
Матвей — воспитанник академии ЦСКА, за которую он выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения.
С молодежкой ЦСКА Лукин дважды стал чемпионом. Регулярно вызывался в молодежную сборную России.
Фото: сайт ЦСКА.
По нынешнему безденежью могли и продать))