ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным по схеме «2+1»

ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным по схеме «2+1».

Новое соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Лукин провел 2 матча за московский клуб в Мир и один – в Фонбет Кубке России.

— воспитанник академии ЦСКА, за которую он выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения.

С молодежкой ЦСКА Лукин дважды стал чемпионом. Регулярно вызывался в молодежную сборную России.

Фото: сайт ЦСКА.