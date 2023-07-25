ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным по схеме «2+1»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Матвей Лукин Футбол

ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным по схеме «2+1».

Новое соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. 

В прошлом сезоне Лукин провел 2 матча за московский клуб в Мир РПЛ и один – в Фонбет Кубке России. 

Матвей — воспитанник академии ЦСКА, за которую он выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения.

С молодежкой ЦСКА Лукин дважды стал чемпионом. Регулярно вызывался в молодежную сборную России.

Фото: сайт ЦСКА.

7 комментариев

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Alexander Baranov
Вот оно топ усиление!
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Hurrep
опа! а вот и первое долгожданное подписание защитника! рошу можно смело продавать!
+6
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kilo_gilo
да с учетом кадрового дефицита в ЦСКА можно и его брата заодно подписать...сыграть футболиста сможет, думаю)
+6
-1
+5
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RSI
Еще трансферчик на вход!
По нынешнему безденежью могли и продать))
+1
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luckyanov
Ответ kilo_gilo
да с учетом кадрового дефицита в ЦСКА можно и его брата заодно подписать...сыграть футболиста сможет, думаю)
Он сможет сыграть Заболотного. Разницы не почувствуем.)
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ЖУЛИК
Ура!!! Мы так этого все ждали!!!
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Радик_Казань
Если честно, пока не впечатляет. Да и практически не попадает в состав. По мне Рядно более перспективный.
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