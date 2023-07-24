Каналес за 10+7 млн евро перешел в «Монтеррей» из «Бетиса»

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес перешел в «Монтеррей».

Каналес подписал с мексиканским клубом контракт на 3 года с возможностью продления еще на год.

По информации El Chiringuito, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, еще 7 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов.

выступал за « » с 2018 года. В Ла Лиге-2022/23 полузащитник провел 31 матч и забил 4 гола. Подробная статистика 32-летнего игрока сборной Испании доступна здесь.