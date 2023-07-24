Каналес за 10+7 млн евро перешел в «Монтеррей» из «Бетиса»

Теги Бетис Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы высшая лига Мексика Монтеррей Серхио Каналес Футбол

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес перешел в «Монтеррей».

Каналес подписал с мексиканским клубом контракт на 3 года с возможностью продления еще на год.

По информации El Chiringuito, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, еще 7 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Серхио Каналес выступал за «Бетис» с 2018 года. В Ла Лиге-2022/23 полузащитник провел 31 матч и забил 4 гола. Подробная статистика 32-летнего игрока сборной Испании доступна здесь.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Nik-17
И там арабы чтоли?
В Мексике клубы далеко не бедные, кстати. Не арабы, конечно, но не бедствуют.
+5
0
+5
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gans.gans.73
а как все начиналось. реал купил и думал что он будет разрывать ла-лигу...но не пошло
+4
0
+4
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corazón blanco
Эх, а какие были надежды на него, когда переходил в Мадрид, жаль, что не получилось. Потенциал был огромный.
+1
0
+1
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