Министр спорта Калининградской области о «Балтике» в РПЛ: «Оказаться в десятке было бы неплохо»
Министр спорта Калининградской области назвала целью «Балтики» место в топ-10 Мир РПЛ.
«Балтика» по итогам сезона-2022/23 вышла в высший дивизион впервые с 1998 года.
В первом туре РПЛ-2023/24 калининградцы в гостях уступили «Сочи» со счетом 0:2.
«Тренер ставит задачу на сезон. Оказаться в десятке было бы неплохо.
Для меня, как для болельщика, это хороший результат на первый сезон в РПЛ. Думаю, у команды все должно получиться, – сказала Наталья Ищенко.
В следующем туре «Балтика» сыграет против «Крыльев Советов». Матч пройдет в среду, 26 июля.
Должна быть цель: крепко в девятке