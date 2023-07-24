Министр спорта Калининградской области о «Балтике» в РПЛ: «Оказаться в десятке было бы неплохо»

Министр спорта Калининградской области назвала целью «Балтики» место в топ-10 Мир РПЛ.

«Балтика» по итогам сезона-2022/23 вышла в высший дивизион впервые с 1998 года.

В первом туре РПЛ-2023/24 калининградцы в гостях уступили « » со счетом 0:2.

«Тренер ставит задачу на сезон. Оказаться в десятке было бы неплохо.

Для меня, как для болельщика, это хороший результат на первый сезон в РПЛ. Думаю, у команды все должно получиться, – сказала Наталья Ищенко.

В следующем туре « » сыграет против «Крыльев Советов». Матч пройдет в среду, 26 июля.