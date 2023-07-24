Хохлов после 2:0 с «Балтикой»: «Сочи» не пытался заменить Нобоа. Те, кто вышел, сыграли не хуже»

Дмитрий Хохлов отметил, что «Сочи» победил «Балтику» (2:0) в отсутствие Кристиана Нобоа.

Команды встречались в 1-м туре Мир .

— Мы забили довольно быстрый гол. Когда стало тяжеловато, « » перехватила инициативу, мы забили второй мяч, голы вовремя пришли к нам.

— У кого сегодня получилось заменить ?

— Мы не пытались заменить его, пытались не отойти от своей игры. В какой степени это получилось, надо на холодную голову проанализировать, пересмотреть матч, потом понять. Крис — важный игрок для нашей команды, но те парни, которые выходили на поле, не хуже сыграли.

— «Сочи» — едва ли на самая «балканская» команда в РПЛ?

— Наверное, да, я не смотрел, что в других командах, у нас хороший коллектив. В раздевалке все разговаривают по‑русски, Мартину [Крамаричу] и Мигелу [Силвейре] пытаемся на их родном языке донести то, что хотим, — сказал главный тренер « ».