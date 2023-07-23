Тренер «Фулхэма» Силва отклонил два предложения из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» предлагал 40 млн фунтов за 2 сезона

Теги Фулхэм премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Марку Силва деньги Футбол

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва отказался от работы в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что «Аль-Ахли» предложил португальскому специалисту 40 миллионов фунтов за два года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Силва отклонил два крупных предложения из Саудовской Аравии. Португалец принял решение остаться в «Фулхэме».

Контракт Марку Силвы с «Фулхэмом» действует до лета 2024 года. В АПЛ-2022/23 клуб под его руководством занял 10-е место в турнирной таблице.

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7 комментариев

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Pertinax Gandi
Правильно, в Саудовской Аравии портвейна нормально не попьёшь.
+3
0
+3
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Казанский парень
Ответ Руслан Чесебиев
А стоило бы и подумать
ну он подумал и отказал
+2
0
+2
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Eziiko
Удивительно
0
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0
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abdulkaderkeita
Ответ Милан 757
Просто не представляю как можно отказаться от таких денег 🤦‍♂️ ...
Для многих людей в жизни есть вещи важнее денег и это не фигура речи. Вы вот за деньги что угодно продадите, судя по комментарию, а есть люди, которые даже рассматривать такое предложение не будут. Вот и вся разница.
0
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