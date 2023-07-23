Тренер «Фулхэма» Силва отклонил два предложения из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» предлагал 40 млн фунтов за 2 сезона
Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва отказался от работы в Саудовской Аравии.
Сообщалось, что «Аль-Ахли» предложил португальскому специалисту 40 миллионов фунтов за два года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Силва отклонил два крупных предложения из Саудовской Аравии. Португалец принял решение остаться в «Фулхэме».
Контракт Марку Силвы с «Фулхэмом» действует до лета 2024 года. В АПЛ-2022/23 клуб под его руководством занял 10-е место в турнирной таблице.
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