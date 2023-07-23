Хлусевич – капитан у пяти игроков в Fantasy РПЛ. Он набрал 13 оччков благодаря дублю с «Оренбургом»

Теги Спартак премьер-лига Россия fantasy Даниил Хлусевич Футбол

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич показал лучший результат тура в фэнтези РПЛ.

Хлусевич забил два мяча в концовке матча с «Оренбургом» и принес победу «Спартаку»: он сравнял счет на 76-й минуте и на третьей добавленной добавил второй гол.

Таким образом, Хлусевич набрал в Fantasy-турнире РПЛ 13 очков: по 6 ему принесли голы, еще 2 он заработал за 60+ минут на поле. Одно очко в минусе из-за двух пропущенных мячей.

Спартаковец показал лучший результат первого тура. Еще дубль сделал форвард «Зенита» Матео Кассьерра, но он как нападающий получил за голы по 4 очка и суммарно набрал 11 очков.

Хлусевич стоит в фэнтези 6,5 млн, он в составе у 867 игроков (5,14%), капитаном его сделали пять фэнтези-менеджеров – они получили благодаря защитнику «Спартака» 28 очков за счет удвоения.

5 комментариев

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Football Forever
По пьяни что ни сделаешь)
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Peter Parker
Родственники, агенты или просто крымчане?
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Кирилл Голивец
У меня в составе, но не кэп
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