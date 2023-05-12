«Реал», «Барса», «МЮ», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» сыграют в серии товарищеских матчей в США летом

Топ-клубы АПЛ, Ла Лиги и Серии А сыграют товарищеские матчи в США.

Стало известно расписание игр Soccer Champions Tour – матчи пройдут летом в США.

В серии матчей примут участие «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан».

Расписание игр:

22 июля: «Барселона» – « », Сан-Франциско;

23 июля: «Реал» – «Милан», Лос-Анджелес;

26 июля: « » – « », Лос-Анджелес и «Реал» – « », Хьюстон;

27 июля: «Ювентус» – «Милан», Лос-Анджелес;

29 июля: «Реал» – «Барселона», Даллас;

1 августа: «Барселона» – «Милан», Лас-Вегас;

2 августа: « » – «Ювентус», Орландо.