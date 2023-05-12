«Реал», «Барса», «МЮ», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» сыграют в серии товарищеских матчей в США летом
Топ-клубы АПЛ, Ла Лиги и Серии А сыграют товарищеские матчи в США.
Стало известно расписание игр Soccer Champions Tour – матчи пройдут летом в США.
В серии матчей примут участие «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан».
Расписание игр:
22 июля: «Барселона» – «Ювентус», Сан-Франциско;
23 июля: «Реал» – «Милан», Лос-Анджелес;
26 июля: «Барселона» – «Арсенал», Лос-Анджелес и «Реал» – «Манчестер Юнайтед», Хьюстон;
27 июля: «Ювентус» – «Милан», Лос-Анджелес;
29 июля: «Реал» – «Барселона», Даллас;
1 августа: «Барселона» – «Милан», Лас-Вегас;
2 августа: «Реал» – «Ювентус», Орландо.
15 комментариев