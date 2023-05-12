«Реал», «Барса», «МЮ», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» сыграют в серии товарищеских матчей в США летом

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Топ-клубы АПЛ, Ла Лиги и Серии А сыграют товарищеские матчи в США.

Стало известно расписание игр Soccer Champions Tour – матчи пройдут летом в США.

В серии матчей примут участие «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан».

Расписание игр:

22 июля: «Барселона» – «Ювентус», Сан-Франциско;

23 июля: «Реал» – «Милан», Лос-Анджелес;

26 июля: «Барселона» – «Арсенал», Лос-Анджелес и «Реал» – «Манчестер Юнайтед», Хьюстон;

27 июля: «Ювентус» – «Милан», Лос-Анджелес;

29 июля: «Реал» – «Барселона», Даллас;

1 августа: «Барселона» – «Милан», Лас-Вегас;

2 августа: «Реал» – «Ювентус», Орландо.

15 комментариев

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Андрей Хенто
Шикарные матчи для предсезонной подготовки + американцы умеют делать шоу, а клубы неплохо подзаработают.
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K0run
Суперлига ? Точнее её предвестник
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Fma wozo
В общем летом много интересного, есть что посмотреть.
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Бронислав Каминский
Походу теперь летнее Эль Класико станет классикой)
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Михаил Зобнин
Супер лига))
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Ansu Fati
Вроде как обычно Барса Реал Юве и приглашенный Милан сыграют между собой) к которым заглянут Арсенал и МЮ
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Алекс Самойлов
Ответ mansur_axe
Шикарные матчи, все жалуются на большое количество матчей и травмы , но ради денег все можно.
предсезонка, слышал ???
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Геннадий Чеботарев
Ответ K0run
Суперлига ? Точнее её предвестник
именно. там и спонсоры серьезные найдутся и соответственно клубы апл подтянутся. Суперлига это уже неизбежность.
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