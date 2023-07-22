«Байер» за 17 млн евро и бонусы купил лучшего бомбардира прошлой ЛЕ Бонифасе у «Юниона»

Один из двух лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Лиги Европы перешел в «Байер».

Немецкий клуб объявил о приобретении у « » нападающего . Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 22-м номером.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, за нигерийца « » заплатил 17 млн евро, также предусмотрены бонусы.

В чемпионате Бельгии в прошлом сезоне Бонифасе отметился 9 голами и 8 результативными передачами за 37 игр. В ЛЕ на его счету 6 голов за 10 игр (у Маркуса Рэшфорда – 6 за 9 матчей).

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Фото: bayer04.de