Давид Сильва повалил на землю девушку в драке на карнавале в Маспаломасе в июне. Суд оштрафовал его на 1080 евро

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Давид Сильва оштрафован за участие в драке на карнавале в Маспаломасе минувшим летом.

Инцидент произошел 19 июня. В ходе потасовки 36-летний футболист, схватив одну из пострадавших девушек за руку, оттолкнул ее, что привело к ее падению на землю.

Девушка получила несколько травм. Суд принял решение оштрафовать полузащитника «Сосьедада» на 1080 евро.

Брат Сильвы также участвовал в потасовке. Его обвинили в том, что он ударил мужчину рукой по лицу и продолжил бить его, когда тот оказался на земле. Также брата игрока обвинили в нападении на другую девушку. Он тоже наказан штрафом.

Третий обвиняемый по этому делу был осужден за то, что бросил камень в голову мужчине. Пострадавшему потребовалась операция. Другому мужчине обвиняемый угрожал ножом. Его приговорили к 8 месяцам заключения и штрафу.

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