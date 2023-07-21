Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Ездил на электричке зайцем, бегал от контролеров. Отец иногда говорил: «Блин, у меня нет денег тебе на проезд»

Теги премьер-лига Россия Краснодар деньги Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов рассказал, с какими бытовыми сложностями сталкивался в детстве.

– Ты из простой семьи?

– Из самой обычной. Папа был грузчиком, сейчас уже не работает. Мама на этой же птицефабрике отвечала за смены, бригады.

Пока я был маленьким, лет 5-6, отец трудился в обычном режиме и достаточно времени проводил со мной. Но когда я уже подрос и начал ездить на тренировки в другой город, денег стало не хватать, и папе пришлось вкалывать в две смены.

В 6 утра уходил из дому и часов в 11 вечера возвращался. Максимум 2-3 выходных в месяц. Конечно, уставал, но старался заработать – на бутсы мне, на проезд, на еду.

– Пришлось испытать нужду?

– Не скажу, что не хватало еды или одежды, но, конечно, бывали затруднительные моменты. Иногда отец приходил и прямо говорил: «Блин, у меня нет денег, чтобы дать тебе на проезд».

Ничего, ездил на электричке зайцем, бегал от контролеров. Когда бабушка помогала, когда дедушка. После поступления в колледж появилась какая-никакая стипендия, стало полегче.

Этот этап тоже нужно было преодолеть, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь, – сказал хавбек «Краснодара».

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6 комментариев

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Лагер
Обычная жизнь обычного человека из провинции, молодец что пробился, и батя молодец
+15
0
+15
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1OOOOOO
Батя - лучший!
+5
0
+5
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Евгений Семенченко
Ответ Alexander Baranov
Ну вот зачем рожать когда денег у вас нет, когда работа грузчиком это ваш предел развития? Не понимаю таких людей
фамилия говорящая...
+1
-1
0
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Евгений Семенченко
Ответ Игорь Пичугин
Батяня всё бабосы на Балтику9 тратил.
печальное у тебя детство было
0
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