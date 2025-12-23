Тебас о «Реале»: «В ноябре все говорят о кризисе, а потом та же команда берет титул с отрывом – это кино я уже смотрел. Они обязаны побеждать каждый раз, а с конкуренцией в Ла Лиге это сложно»

Тебас не видит кризиса в «Реале».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не считает, что «Реал» находится в кризисе.

– Слово «кризис» по отношению к большим клубам используется при малейшей провокации, это случалось даже с «Барсой» в прошлом и нынешнем сезоне. Как футбольный человек, считаете ли вы, что «Реал» сейчас находится в кризисе?

– Нет, это кино я уже смотрел. Я видел сезоны, когда все говорят о кризисе, а потом команда, которая в ноябре якобы была в кризисе, выигрывает [титул] с отрывом в шесть или семь очков с теми же игроками и с тем же тренером. Такое уже было.

В этом есть и медийный аспект: они обязаны побеждать каждый раз, а поскольку иногда они не выигрывают, то стоит не победить в двух матчах подряд, внезапно наступает кризис или возникают проблемы. Они также обязаны всегда играть хорошо. Это очень сложно, учитывая уровень конкуренции в нашей лиге.

Я настаиваю, что уже видел это раньше, и если мы вспомним, что тогда говорили люди, то убедимся, что многие ошибались, – сказал Тебас .