  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о «Реале»: «В ноябре все говорят о кризисе, а потом та же команда берет титул с отрывом – это кино я уже смотрел. Они обязаны побеждать каждый раз, а с конкуренцией в Ла Лиге это сложно»
24

Тебас о «Реале»: «В ноябре все говорят о кризисе, а потом та же команда берет титул с отрывом – это кино я уже смотрел. Они обязаны побеждать каждый раз, а с конкуренцией в Ла Лиге это сложно»

Тебас не видит кризиса в «Реале».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не считает, что «Реал» находится в кризисе.

– Слово «кризис» по отношению к большим клубам используется при малейшей провокации, это случалось даже с «Барсой» в прошлом и нынешнем сезоне. Как футбольный человек, считаете ли вы, что «Реал» сейчас находится в кризисе?

– Нет, это кино я уже смотрел. Я видел сезоны, когда все говорят о кризисе, а потом команда, которая в ноябре якобы была в кризисе, выигрывает [титул] с отрывом в шесть или семь очков с теми же игроками и с тем же тренером. Такое уже было.

В этом есть и медийный аспект: они обязаны побеждать каждый раз, а поскольку иногда они не выигрывают, то стоит не победить в двух матчах подряд, внезапно наступает кризис или возникают проблемы. Они также обязаны всегда играть хорошо. Это очень сложно, учитывая уровень конкуренции в нашей лиге.

Я настаиваю, что уже видел это раньше, и если мы вспомним, что тогда говорили люди, то убедимся, что многие ошибались, – сказал Тебас.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...49869 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoХавьер Тебас
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о ТВ-контракте Ла Лиги: «Мы единственные в ведущих лигах, кто значительно растет – почти на 10%. В АПЛ и Бундеслиге рост 2%, Серия А упала на 8%, Лига 1 – на 35%»
сегодня, 08:28
Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»
вчера, 22:26
Жоан Лапорта: «Перес хочет избавиться от Тебаса, такое желание вызывает подозрения. Хавьер всегда выполняет обещания»
19 декабря, 16:59
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал играет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
4 минуты назадLive
Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»
6 минут назад
Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери
16 минут назад
«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона
16 минут назад
«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках
28 минут назад
Гаттузо о стыках ЧМ-2026: «Италии нельзя допускать ту же ошибку, что и 4 года назад – легких игр в современном футболе не бывает. Поехать на ЧМ – идея фикс, вся страна ждет»
32 минуты назад
Франк не согласен со словами Слота про безрассудный подкат ван де Вена: «Микки пытался заблокировать удар. Если защитники этого не делают, значит, они ненастоящие защитники»
42 минуты назад
Тренер «Эльче» Сарабия о критике Алонсо: «Люди ведут себя слишком агрессивно и несправедливо. Хаби хочет изменить стиль «Реала» и может это сделать. Ему тяжело, мне его жаль»
сегодня, 15:57
РФС подтвердил трансферный бан «Балтики» из-за задолженности
сегодня, 15:44
Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова о психологах: «Еще недавно в России думали: «Сам, что ли, справиться не можешь?» До «Фиорентины» я тоже была скептична, сейчас отношение поменялось»
сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Станкович вел себя очень плохо, ругался матом, его удаляли. Своим поведением он провоцировал ситуацию. Карпин работал меньше, не все его трансферы состоялись». Аршавин об отставках тренеров
4 минуты назад
Брейдо об уходе Николича: «Моей задачей было нивелировать тезисы, что он предатель и что ЦСКА – идиоты. Марко здесь добился максимума, может быть»
54 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино принимает «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
56 минут назадLive
Бонгонда – лучший игрок матча против Бенина на Кубке Африки. Вингер «Спартака» забил победный гол за ДР Конго
сегодня, 14:54Фото
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:49
Валерий Газзаев: «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать Гусеву поработать. Ролан достойно выступит»
сегодня, 13:57
«Ланс» за 2+1 млн евро подписал Айдара из «Лейпцига». Хавбек провел 222 матча за немецкий клуб и не сыграл ни разу в этом сезоне
сегодня, 13:05
Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог – ей стало плохо во время вождения, она врезалась в стену. Из-за этого пришлось перенести свадьбу девушки
сегодня, 12:52
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
сегодня, 12:34
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
сегодня, 12:01