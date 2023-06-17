Ахметов об игре Сафонова: «Психологический спад, скорее всего. Главное – это преодолеть»

Ильзат Ахметов оценил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во 2-й части минувшего сезона.

— Есть понимание, что минувшей весной случилось с Сафоновым, почему он играл не так здорово, как обычно?

— Скорее всего, психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают черные полосы, неудачные отрезки. Главное – это преодолеть.

Уверен, отдохнет, наберется сил и начнет показывать свою лучшую игру, – сказал хавбек « ».