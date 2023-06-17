Ахметов об игре Сафонова: «Психологический спад, скорее всего. Главное – это преодолеть»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Матвей Сафонов Футбол

Ильзат Ахметов оценил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во 2-й части минувшего сезона.

— Есть понимание, что минувшей весной случилось с Сафоновым, почему он играл не так здорово, как обычно?

— Скорее всего, психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают черные полосы, неудачные отрезки. Главное – это преодолеть.

Уверен, Матвей отдохнет, наберется сил и начнет показывать свою лучшую игру, – сказал хавбек «Краснодара».

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1 комментарий

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Давид Кочинян
Зато Transfermarkt поставил его в свою сборную сезона и поднял стоимость 🤣 Мотя сдулся 💨
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