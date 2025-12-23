Бобан о вручении Премии мира Трампу: «Инфантино стал слишком политизированным. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле – наоборот. Мне жаль его, ФИФА и футбол, это позор»

Звонимир Бобан: Инфантино стал слишком политизированным.

Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет слишком много внимания политике.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026.

«Это неуважительно и безответственно. Я не мог это смотреть. Я был удивлен, что он [Инфантино] начал мыслить подобным образом, стал слишком политизированным, одержимым политиками и всем таким.

Вначале все было не так. Все было сосредоточено на футболе и футболистах. Нам нужно было вернуть ФИФА в это русло, и мы это делали. Позже все пошло по-другому. Джанни всегда был ответственным человеком, но он не осознает, что сейчас делает с собой и с ФИФА. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле поступает ровно наоборот. Это не должна быть политическая организация, но то, что они делают сейчас, – это позор.

Это не отменяет все то хорошее, что он сделал, и я говорю это не потому, что работал там. Но, с другой стороны, это показывает, что они сбились с пути. По крайней мере, именно так все выглядит. И мне жаль. Жаль ФИФА, жаль его [Инфантино], жаль футбол», – сказал Бобан.

Бобан работал заместителем генерального секретаря ФИФА с 2016 по 2019 год.