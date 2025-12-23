  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бобан о вручении Премии мира Трампу: «Инфантино стал слишком политизированным. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле – наоборот. Мне жаль его, ФИФА и футбол, это позор»
28

Бобан о вручении Премии мира Трампу: «Инфантино стал слишком политизированным. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле – наоборот. Мне жаль его, ФИФА и футбол, это позор»

Звонимир Бобан: Инфантино стал слишком политизированным.

Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет слишком много внимания политике. 

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026. 

«Это неуважительно и безответственно. Я не мог это смотреть. Я был удивлен, что он [Инфантино] начал мыслить подобным образом, стал слишком политизированным, одержимым политиками и всем таким.

Вначале все было не так. Все было сосредоточено на футболе и футболистах. Нам нужно было вернуть ФИФА в это русло, и мы это делали. Позже все пошло по-другому. Джанни всегда был ответственным человеком, но он не осознает, что сейчас делает с собой и с ФИФА. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле поступает ровно наоборот. Это не должна быть политическая организация, но то, что они делают сейчас, – это позор. 

Это не отменяет все то хорошее, что он сделал, и я говорю это не потому, что работал там. Но, с другой стороны, это показывает, что они сбились с пути. По крайней мере, именно так все выглядит. И мне жаль. Жаль ФИФА, жаль его [Инфантино], жаль футбол», – сказал Бобан.

Бобан работал заместителем генерального секретаря ФИФА с 2016 по 2019 год. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...49871 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoДональд Трамп
Звонимир Бобан
Политика
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал играет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
5 минут назадLive
Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»
7 минут назад
Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери
17 минут назад
«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона
17 минут назад
«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках
29 минут назад
Гаттузо о стыках ЧМ-2026: «Италии нельзя допускать ту же ошибку, что и 4 года назад – легких игр в современном футболе не бывает. Поехать на ЧМ – идея фикс, вся страна ждет»
33 минуты назад
Франк не согласен со словами Слота про безрассудный подкат ван де Вена: «Микки пытался заблокировать удар. Если защитники этого не делают, значит, они ненастоящие защитники»
43 минуты назад
Тренер «Эльче» Сарабия о критике Алонсо: «Люди ведут себя слишком агрессивно и несправедливо. Хаби хочет изменить стиль «Реала» и может это сделать. Ему тяжело, мне его жаль»
сегодня, 15:57
РФС подтвердил трансферный бан «Балтики» из-за задолженности
сегодня, 15:44
Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова о психологах: «Еще недавно в России думали: «Сам, что ли, справиться не можешь?» До «Фиорентины» я тоже была скептична, сейчас отношение поменялось»
сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Станкович вел себя очень плохо, ругался матом, его удаляли. Своим поведением он провоцировал ситуацию. Карпин работал меньше, не все его трансферы состоялись». Аршавин об отставках тренеров
5 минут назад
Брейдо об уходе Николича: «Моей задачей было нивелировать тезисы, что он предатель и что ЦСКА – идиоты. Марко здесь добился максимума, может быть»
55 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино принимает «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
57 минут назадLive
Бонгонда – лучший игрок матча против Бенина на Кубке Африки. Вингер «Спартака» забил победный гол за ДР Конго
сегодня, 14:54Фото
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:49
Валерий Газзаев: «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать Гусеву поработать. Ролан достойно выступит»
сегодня, 13:57
«Ланс» за 2+1 млн евро подписал Айдара из «Лейпцига». Хавбек провел 222 матча за немецкий клуб и не сыграл ни разу в этом сезоне
сегодня, 13:05
Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог – ей стало плохо во время вождения, она врезалась в стену. Из-за этого пришлось перенести свадьбу девушки
сегодня, 12:52
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
сегодня, 12:34
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
сегодня, 12:01