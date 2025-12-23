  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова о психологах: «Еще недавно в России думали: «Сам, что ли, справиться не можешь?» До «Фиорентины» я тоже была скептична, сейчас отношение поменялось»
23

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова о психологах: «Еще недавно в России думали: «Сам, что ли, справиться не можешь?» До «Фиорентины» я тоже была скептична, сейчас отношение поменялось»

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: в «Фиорентине» изменила отношение к психологам.

Экс-реабилитолог «Зенита» и «Локомотива» Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала, как изменилось ее отношение к работе футболистов с психологами.

– Если игрок подавлен после тяжелой травмы, его ментальное состояние – тоже ваша работа? Или он работает с психологом?

– Главный психолог в команде – всегда главный тренер.

До недавнего времени у меня вообще не было опыта взаимодействия с психологом в команде, только в индивидуальных видах спорта. И мне не нравился этот опыт. Возможно, спортивная психология была еще относительно молода, или мне просто не встречались специалисты высокого уровня.

С женской «Фиорентиной» психолог работает четыре дня в неделю. Им оказался Артуро – мой преподаватель из Коверчано. Поначалу я отнеслась скептически, потому что обычно психологи мешают – они считают, что могут давать игроку советы и рассказывать, что важно, а что – нет. А моя задача – прежде всего вернуть спортсмена.

Но в «Фиорентине» я увидела, что психолог может очень тонко и ненавязчиво корректировать определенные моменты – не только отношения «игрок-тренер», но и «игрок-игрок», «тренер-доктор» и «тренер-тренер». Никакого «зайдите ко мне в кабинет». Буквально сегодня мы с Артуро разговаривали об одной футболистке, которой психологически непросто дается восстановление. Он советовал, как ей помочь. Теперь я понимаю, что с психологом можно эффективно сосуществовать.

– В российских клубах вы не сталкивались с психологами?

– Нет. Но я знаю, что сейчас высококвалифицированные психологи работают и в «Локомотиве», и в «Краснодаре». Наверное, когда я только начинала, еще не все понимали, зачем такой специалист нужен.

– Но в «Зените» вы еще пару лет назад работали.

– Психолога не было.

– Это связано со стереотипами о психологах в российском обществе?

– Да. Еще совершенно недавно сказать «Я хожу к психологу» было чем-то абсурдным. Все сразу думали: «Ууу, понятно. Какие-то проблемы у человека. Сам, что ли, справиться не можешь?» Думаю, мы ментально должны подготовиться к этим изменениям [в футболе].

– Почему вам было некомфортно работать в связке с психологом? Тоже влиял менталитет?

– Не задумывалась об этом, но возможно. Нравится, что сейчас мое отношение поменялось: значит, еще не потеряла способность мыслить, – сказала Бурова, сейчас работающая в «Фиорентине».

От «женщины в футболе не работают» – к Коверчано и «Фиорентине». Интервью Марии Буровой о погоне за мечтой

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...49869 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoФиорентина
Мария Бурова
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЗдоровье
logoЗенит
психология
logoсерия А Италия
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»
сегодня, 10:51
«Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке
сегодня, 08:24
Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов» футболистам: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»
сегодня, 07:04
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал играет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
4 минуты назадLive
Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»
6 минут назад
Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери
16 минут назад
«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона
16 минут назад
«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках
28 минут назад
Гаттузо о стыках ЧМ-2026: «Италии нельзя допускать ту же ошибку, что и 4 года назад – легких игр в современном футболе не бывает. Поехать на ЧМ – идея фикс, вся страна ждет»
32 минуты назад
Франк не согласен со словами Слота про безрассудный подкат ван де Вена: «Микки пытался заблокировать удар. Если защитники этого не делают, значит, они ненастоящие защитники»
42 минуты назад
Тренер «Эльче» Сарабия о критике Алонсо: «Люди ведут себя слишком агрессивно и несправедливо. Хаби хочет изменить стиль «Реала» и может это сделать. Ему тяжело, мне его жаль»
сегодня, 15:57
РФС подтвердил трансферный бан «Балтики» из-за задолженности
сегодня, 15:44
Бобан о вручении Премии мира Трампу: «Инфантино стал слишком политизированным. Он думает, что делает как лучше, но на самом деле – наоборот. Мне жаль его, ФИФА и футбол, это позор»
сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Станкович вел себя очень плохо, ругался матом, его удаляли. Своим поведением он провоцировал ситуацию. Карпин работал меньше, не все его трансферы состоялись». Аршавин об отставках тренеров
4 минуты назад
Брейдо об уходе Николича: «Моей задачей было нивелировать тезисы, что он предатель и что ЦСКА – идиоты. Марко здесь добился максимума, может быть»
54 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино принимает «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
56 минут назадLive
Бонгонда – лучший игрок матча против Бенина на Кубке Африки. Вингер «Спартака» забил победный гол за ДР Конго
сегодня, 14:54Фото
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:49
Валерий Газзаев: «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать Гусеву поработать. Ролан достойно выступит»
сегодня, 13:57
«Ланс» за 2+1 млн евро подписал Айдара из «Лейпцига». Хавбек провел 222 матча за немецкий клуб и не сыграл ни разу в этом сезоне
сегодня, 13:05
Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог – ей стало плохо во время вождения, она врезалась в стену. Из-за этого пришлось перенести свадьбу девушки
сегодня, 12:52
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
сегодня, 12:34
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
сегодня, 12:01