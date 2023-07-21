Зоран Тошич: «Чалов – топ-форвард. Он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Зоран Тошич считает, что Федор Чалов сможет стать лучшим бомбардиром нового сезона Мир РПЛ.

« – топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Федор играет ключевую роль в команде.

Сможет ли Чалов побороться за звание лучшего бомбардира в новом сезоне? Да, он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал бывший полузащитник .

В сезоне РПЛ-2022/23 Чалов провел 30 матчей и забил 19 голов, заняв 3-е место в списке бомбардиров.