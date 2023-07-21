Зоран Тошич: «Чалов – топ-форвард. Он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Зоран Тошич Федор Чалов Футбол

Зоран Тошич считает, что Федор Чалов сможет стать лучшим бомбардиром нового сезона Мир РПЛ.

«Федор Чалов – топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Федор играет ключевую роль в команде.

Сможет ли Чалов побороться за звание лучшего бомбардира в новом сезоне? Да, он способен стать лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

В сезоне РПЛ-2022/23 Чалов провел 30 матчей и забил 19 голов, заняв 3-е место в списке бомбардиров.

3 комментария

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FilinMD
Уже стал так-то. Пора на повышение в лигу посильнее, пока еще не поздно
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леннорыч-абрамович
осталось подтянуть реализацию
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Eugenie Bouchard
Чалов - лучший центрфорвард России в 21 веке. Уж получше распиаренных дзюб, погребняков, павлюченко и прочего шлака
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