«Интер» подпишет Куадрадо на год. Защитник покинул «Ювентус» как свободный агент

Хуан Куадрадо продолжит карьеру в «Интере».

Как утверждает журналист , 35-летний футболист подпишет с миланцами контракт на один год. Стороны уже согласовали его условия.

Колумбиец находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса», где он выиграл 11 трофеев.

В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Куадрадо ушел из «Ювентуса» свободным агентом. Он выиграл 11 трофеев за 8 лет в клубе