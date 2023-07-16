«Интер» подпишет Куадрадо на год. Защитник покинул «Ювентус» как свободный агент
Хуан Куадрадо продолжит карьеру в «Интере».
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний футболист подпишет с миланцами контракт на один год. Стороны уже согласовали его условия.
Колумбиец находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса», где он выиграл 11 трофеев.
В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Куадрадо ушел из «Ювентуса» свободным агентом. Он выиграл 11 трофеев за 8 лет в клубе
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https://youtu.be/WuV5o1wDMjI
И в защите кстати он хорош - любит на пятую точку садиться на поле и смотреть, как другие играют))