«Интер» подпишет Куадрадо на год. Защитник покинул «Ювентус» как свободный агент

Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Хуан Куадрадо Джанлука Ди Марцио Футбол

Хуан Куадрадо продолжит карьеру в «Интере».

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний футболист подпишет с миланцами контракт на один год. Стороны уже согласовали его условия.

Колумбиец находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса», где он выиграл 11 трофеев.

В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Куадрадо ушел из «Ювентуса» свободным агентом. Он выиграл 11 трофеев за 8 лет в клубе

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29 комментариев

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giant
Неожиданно от слова совсем. Вот вообще ни одного слуха. Судя по всему решили заткнуть фланг на год, а деньги пойдут на нападающего. Вполне в стиле Маротты, может и зайти по аналогии с Эвра и Дани Алвесом в Юве. Если отбросить все антипатии в связи с прошлым в Юве то вариант очень даже, учитывая срок и ЗП. И обыграть может и навесить и ударить. Я не удивлюсь если ещё и Думфриса на банку посадит....
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Digart
Лаутаро, Барелла и Куадрадо в одной команде в следующем сезоне – вот это будет зрелище!
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Давид Agabekyan
Дед, свободный агент. Сто процентов вызовет интерес Интера
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Los Galácticos
А вот вам и месть за Лукаку!)
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darby crash
Что происходит? Бонуччи тогда уж давайте подпишем, чтобы в родном клубе закончил карьеру
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The Best
Ответка за переговоры Ювентуса с Лакакой,вот это уже интересно.
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ta-tosha
Почему неожиданно? Сериал с своем репертуаре последних 3 десятилетий, когда престарелые и полупрестарелые звезды делают вояж по всем топ клубам. Не удивлюсь, если Квадро закончит в Милане, том что клуб
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Los Galácticos
Ответ therealgreenman
Комментарий удален пользователем
Не продадут, через год он станет снова свободным агентом :)
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ therealgreenman
Комментарий удален пользователем
Через год его контракт закончится, читать не умеешь?
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Joey Ramone
Ответ Никита Никулин
Взять сбитого летчика? Шикарная месть
Кто ещё сбитого лётчика взял))
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cdsocer
Если сказать, что мир сошел с ума, то это ничего не сказать. Прошло то время ценностей и преданности игроков к любимым клубам. Квадрадо в Интер, Лукаку в Ювентус, а я больше не читаю футбольные новости!
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Bayern Munich Mia San Mia
Зачем подписывать 35 летнего игрока, чьи лучшие годы позади? Если с Куадрадо всё было бы хорошо, Ювентус его не отпустил.
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Манковский
Ответ The Best
Ответка за переговоры Ювентуса с Лакакой,вот это уже интересно.
Никакой ответки нет. Лукаку вёл переговоры с Интером. Куадрадо свободный агент и Ювентус отпустил его на все четыре стороны.
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YOUKNOWRA
Ответ Vlados 86
Полностью согласен. Падает от любого дуновения ветра.
А удар кулаком Хандановичу?
https://youtu.be/WuV5o1wDMjI
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Juve164
Ответ giant
Неожиданно от слова совсем. Вот вообще ни одного слуха. Судя по всему решили заткнуть фланг на год, а деньги пойдут на нападающего. Вполне в стиле Маротты, может и зайти по аналогии с Эвра и Дани Алвесом в Юве. Если отбросить все антипатии в связи с прошлым в Юве то вариант очень даже, учитывая срок и ЗП. И обыграть может и навесить и ударить. Я не удивлюсь если ещё и Думфриса на банку посадит....
Тебя постигнет плохая участь - ты узнаешь, что он уже давно не может обыграть(финт - пробрось мимо и беги уже как лет сто не работает), ударить иногда получается, но очень редко. А уж про навесить ты вообще погорячился, когда кровь из глаз пойдёт у тебя, тогда ты вспомнишь мои слова. На стадионе Ювентуса ни одного воробья уже не осталось..
И в защите кстати он хорош - любит на пятую точку садиться на поле и смотреть, как другие играют))
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YOUKNOWRA
Ответ Vlados 86
Полностью согласен. Падает от любого дуновения ветра.
Надеюсь тиффози сорвут трансфер. В соц. сетях полный треш.
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Mayer
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Зачем подписывать 35 летнего игрока, чьи лучшие годы позади? Если с Куадрадо всё было бы хорошо, Ювентус его не отпустил.
Пирло передает привет )
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Никита Никулин
Ответ Joey Ramone
Кто ещё сбитого лётчика взял))
Не понимаю о чем ты...
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Mykytka
А что с Дюмфрисом? Он же отличный пз/пфз.
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Black Phoenix
ПСЖ уже подписывал возрастного Рамоса как свободного агента, что в итоге почти весь сезон в лазарете пролежал. Куадрадо в следующем сезоне тоже может сильно деградировать с поправкой на адаптацию под другую команду.
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llolishe
Зачем
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therealgreenman
Комментарий удален пользователем
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