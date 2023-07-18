Ультрас «Интера» отказались от протеста против подписания Куадрадо после переговоров с руководством

Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы болельщики Хуан Куадрадо Футбол

Ультрас «Интера» планировали акцию протеста против трансфера Хуана Куадрадо.

Ранее стало известно, что экс-защитник «Ювентуса», этим летом покинувший туринский клуб на правах свободного агента, близок к переходу в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, в понедельник около сотни болельщиков собрались возле штаб-квартиры «Интера», развернув баннер с надписью: «Мы не хотим Куадрадо».

Сообщается, что директор «Интера» по связям провел переговоры с болельщиками, после чего те решили не начинать акцию. В частности, фанатам пообещали устроить встречу с Куадрадо до начала сезона.

Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»

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2 комментария

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headmaster
Грамотно руководство с фанатами работает. Куадрадо не Лукаку, он отличный профессионал
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palmeiras
Зачем вообще Интеру престарелый Купдрадо, это вот странно. Такая заинтересованность. Куадре бы само то в чемп Турции ехать
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