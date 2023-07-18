Ультрас «Интера» отказались от протеста против подписания Куадрадо после переговоров с руководством

Ультрас «Интера» планировали акцию протеста против трансфера Хуана Куадрадо.

Ранее стало известно, что экс-защитник « », этим летом покинувший туринский клуб на правах свободного агента, близок к переходу в « ».

По информации La Gazzetta dello Sport, в понедельник около сотни болельщиков собрались возле штаб-квартиры «Интера», развернув баннер с надписью: «Мы не хотим Куадрадо».

Сообщается, что директор «Интера» по связям провел переговоры с болельщиками, после чего те решили не начинать акцию. В частности, фанатам пообещали устроить встречу с до начала сезона.

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