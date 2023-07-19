Фройнд из «Зальцбурга» стал спортивным директором «Баварии». Он приступит к работе 1 сентября

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Австрия трансферы Ред Булл Зальцбург Томас Тухель Кристоф Фройнд Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Кристоф Фройнд из «Зальцбурга» стал спортивным директором «Баварии».

46-летний управленец приступит к своим обязанностям 1 сентября. 

Он перейдет в «Баварию» из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург», где занимал ту же должность с сезона-2015/16. 

Фройнд заменит Хасана Салихамиджича, которого мюнхенский клуб уволил с поста спортивного директора в мае.

«Мы очень рады, что смогли нанять такого опытного и успешного спортивного директора для «Баварии». 

Мы убеждены, что он является подходящим человеком, чтобы продолжать укреплять команду вместе с тренерской командой во главе с Томасом Тухелем и техническим директором Марко Неппе», – сказал генеральный «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

«После переговоров с руководством «Баварии» мне стало ясно, что я хочу принять этот вызов. Я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе.

Я хочу, чтобы клуб оставался таким же успешным в будущем, продолжал играть на самом высоком международном уровне и вдохновлял своих болельщиков привлекательным футболом. Для меня важно, чтобы у клуба была идентичность, и «Бавария» определенно выступает за это», – сказал Фройнд.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugen Dauer
Alles wird gut 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Re{FRIGE}r@toR
Они с судьей Кевином Френдом случайно не друзья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий