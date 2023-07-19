Фройнд из «Зальцбурга» стал спортивным директором «Баварии». Он приступит к работе 1 сентября

Кристоф Фройнд из «Зальцбурга» стал спортивным директором «Баварии».

46-летний управленец приступит к своим обязанностям 1 сентября.

Он перейдет в «Баварию» из австрийского клуба « », где занимал ту же должность с сезона-2015/16.

Фройнд заменит Хасана Салихамиджича, которого мюнхенский клуб уволил с поста спортивного директора в мае.

«Мы очень рады, что смогли нанять такого опытного и успешного спортивного директора для «Баварии».

Мы убеждены, что он является подходящим человеком, чтобы продолжать укреплять команду вместе с тренерской командой во главе с и техническим директором Марко Неппе», – сказал генеральный «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

«После переговоров с руководством «Баварии» мне стало ясно, что я хочу принять этот вызов. Я с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе.

Я хочу, чтобы клуб оставался таким же успешным в будущем, продолжал играть на самом высоком международном уровне и вдохновлял своих болельщиков привлекательным футболом. Для меня важно, чтобы у клуба была идентичность, и « » определенно выступает за это», – сказал .