Ван Нистелрой о борьбе с Анри за «Золотую бутсу»: «Это доводило до предела. Конкурентами «МЮ» были «Арсенал» и «Челси», они давили на нас»

Руд ван Нистелрой рассказал о соперничестве с Тьерри Анри.

«Тьерри давил на меня. Нашими соперниками в то время были « », « » и многие другие, и они давили на наш клуб.

С личностной точки зрения все великие игроки этих команд подталкивали нас. Конечно, когда ты соревнуешься за «Золотую бутсу» с таким нападающим, как , это доводит до предела», – сказал экс-форвард « » в интервью PFA.