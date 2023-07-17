Ван Нистелрой о борьбе с Анри за «Золотую бутсу»: «Это доводило до предела. Конкурентами «МЮ» были «Арсенал» и «Челси», они давили на нас»
Руд ван Нистелрой рассказал о соперничестве с Тьерри Анри.
«Тьерри давил на меня. Нашими соперниками в то время были «Арсенал», «Челси» и многие другие, и они давили на наш клуб.
С личностной точки зрения все великие игроки этих команд подталкивали нас. Конечно, когда ты соревнуешься за «Золотую бутсу» с таким нападающим, как Тьерри, это доводит до предела», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью PFA.
Кого-то мне это напоминает сейчас:)🤣