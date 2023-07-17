Ван Нистелрой о борьбе с Анри за «Золотую бутсу»: «Это доводило до предела. Конкурентами «МЮ» были «Арсенал» и «Челси», они давили на нас»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Тьерри Анри премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Арсенал Золотая бутса Футбол

Руд ван Нистелрой рассказал о соперничестве с Тьерри Анри.

«Тьерри давил на меня. Нашими соперниками в то время были «Арсенал», «Челси» и многие другие, и они давили на наш клуб.

С личностной точки зрения все великие игроки этих команд подталкивали нас. Конечно, когда ты соревнуешься за «Золотую бутсу» с таким нападающим, как Тьерри, это доводит до предела», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью PFA.

6 комментариев

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Marcus-light
Рууд конечно невероятным был нападающим. Это потом уже Роналду и Холанда стали унижать за такой стиль, а тогда Нистелрой казался просто акулой в штрафной. Никакого изящества, только рабочие голы.
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rigobersong
Ответ Михаил Сафонов
В итоге заныл как девочка и убежал в Реал, его, видите ли, молодой Роналду бесил
Нашел ту статью, там сказано: "У Руда невероятное эго нападающего: он хотел, чтобы все передачи шли только на него"

Кого-то мне это напоминает сейчас:)🤣
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WelcomeBackPURE
Рууд был машиной, это было что-то механическое
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Rio de Janeiro
Анри вообще должен был брать ЗМ в 2004
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AF007
Анри и забивал больше ван Нистелроя, и в футбол играл в десять раз лучше. Всё как с Месси и Криштиком в миниатюре
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