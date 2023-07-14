Аршавин о Васильеве: «Ростов» ждал нашего ответа. Решили, что Дима остается в «Зените» с основой. Ему все равно, где играть в центре»

Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе Дмитрия Васильева в «Ростов».

«Зенит» решил оставить 19-летнего игрока в команде.

«Да, была договоренность с « »: они ждали определенного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ.

Было принято решение, что Дима остается в « » с основной командой, – и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного.

Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодежная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции.

В хорошей физической форме ему все равно, где играть в центральной оси. Все благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».