Аршавин о Васильеве: «Ростов» ждал нашего ответа. Решили, что Дима остается в «Зените» с основой. Ему все равно, где играть в центре»
Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе Дмитрия Васильева в «Ростов».
«Зенит» решил оставить 19-летнего игрока в команде.
«Да, была договоренность с «Ростовом»: они ждали определенного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ.
Было принято решение, что Дима остается в «Зените» с основной командой, – и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного.
Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодежная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции.
В хорошей физической форме ему все равно, где играть в центральной оси. Все благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
возможно, лучше было бы в Ростове регулярную практику получать