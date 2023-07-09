Кариус и Дамметт продлили контракты с «Ньюкаслом» до 2024-го. У Лориса 1 матч в Кубке лиги в прошлом сезоне

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Мэтт Ритчи Лорис Кариус Пол Дамметт Марк Гиллеспи Футбол

«Ньюкасл» объявил о продлении соглашений с Лориусом Кариусом и Полом Дамметтом.

Новые соглашения Кариуса и Дамметта, подписанные в июне, действительны до июня 2024 года.

Также «Ньюкасл» объявил о продлении на сезон контрактов с защитником Мэттом Ритчи и вратарем Марком Гиллеспи.

Подробную статистику выступлений Лориса Кариуса в составе «Ньюкасла» можно изучить здесь.

Статистика Пола Дамметта доступна по этой ссылке.

Фото: nufc.co.uk

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5 комментариев

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rigobersong
Красава Кариус, приятно видеть человека с улыбкой на лице:)
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Тухель
Ньюкасл молодцы хороший имидж выстраивают. Руководство конечно молодцы, но и от тренера много зависит. Дай денег какому нибудь Почеттино и он накупит звездных непрофессионалов, которые испортят атмосферу в команде и от которых клуб потом годам не сможет избавиться.
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Timeofinjoy
Чет Кариус сдал, он жеж качком был с год назад?
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Камил Мамедов
Кариус неплохо отыграл с МЮ в финале КАЛа
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Alex Legend
Ответ Timeofinjoy
Чет Кариус сдал, он жеж качком был с год назад?
ему это только мешало, может форму наберёт
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