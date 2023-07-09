Кариус и Дамметт продлили контракты с «Ньюкаслом» до 2024-го. У Лориса 1 матч в Кубке лиги в прошлом сезоне

«Ньюкасл» объявил о продлении соглашений с Лориусом Кариусом и Полом Дамметтом.

Новые соглашения Кариуса и Дамметта, подписанные в июне, действительны до июня 2024 года.

Также «Ньюкасл» объявил о продлении на сезон контрактов с защитником и вратарем .

Подробную статистику выступлений в составе « » можно изучить здесь.

Статистика Пола Дамметта доступна по этой ссылке.

Фото: nufc.co.uk