«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему хавбеку «ПСЖ» Заир-Эмери. «Ман Сити» и «Арсенал» следят за ним

Уоррен Заир-Эмери интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

Как сообщает RMC Sport, « » начал переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «ПСЖ».

За ситуацией вокруг футболиста внимательно следят « » и « ». Пеп Гвардиола – поклонник таланта полузащитника. Тренер полагает, что у Уоррена есть еще очень большое пространство для прогресса.

Отмечается, что «ПСЖ» не хочет расставаться с ним и планирует начать переговоры о продлении контракта.

В минувшем сезоне провел 31 матч за « » и забил 2 гола. Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.