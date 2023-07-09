«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему хавбеку «ПСЖ» Заир-Эмери. «Ман Сити» и «Арсенал» следят за ним
Уоррен Заир-Эмери интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
Как сообщает RMC Sport, «Дортмунд» начал переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «ПСЖ».
За ситуацией вокруг футболиста внимательно следят «Арсенал» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола – поклонник таланта полузащитника. Тренер полагает, что у Уоррена есть еще очень большое пространство для прогресса.
Отмечается, что «ПСЖ» не хочет расставаться с ним и планирует начать переговоры о продлении контракта.
В минувшем сезоне Заир-Эмери провел 31 матч за «ПСЖ» и забил 2 гола. Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
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