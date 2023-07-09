«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему хавбеку «ПСЖ» Заир-Эмери. «Ман Сити» и «Арсенал» следят за ним

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

Как сообщает RMC Sport, «Дортмунд» начал переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «ПСЖ».

За ситуацией вокруг футболиста внимательно следят «Арсенал» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола – поклонник таланта полузащитника. Тренер полагает, что у Уоррена есть еще очень большое пространство для прогресса.

Отмечается, что «ПСЖ» не хочет расставаться с ним и планирует начать переговоры о продлении контракта.

В минувшем сезоне Заир-Эмери провел 31 матч за «ПСЖ» и забил 2 гола. Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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6 комментариев

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Los Galácticos
Венгер с Арсеналом следят за ним с 2005 еще когда его мать была только им беременна.
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HI MARS
У ПСЖ одна из лучших академий.Но глупо распоряжаются активами
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Кан и Баллак сидят в баре
Через пару лет втюхают за 100 млн топам) В любом случае удачи молодому. С Боруссией, наверное, только португальцы потягаться по перепродажам могут) правд еще лучше заиграть по-моему лишь Холланду и Гюндогану за столько лет удалось.
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Дядя ТУРА
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Через пару лет втюхают за 100 млн топам) В любом случае удачи молодому. С Боруссией, наверное, только португальцы потягаться по перепродажам могут) правд еще лучше заиграть по-моему лишь Холланду и Гюндогану за столько лет удалось.
и Уфа Газизова
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Bayern Munich Mia San Mia
Вроде юниору дают в ПСЖ играть. Хотя, новый тренер, неизвестно, как поверется. Неизвестно, что вырастит из паренька, может, второй Жереми Менез, который в юности котировался выше Бензема.
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