ЦСКА интересуется защитником «Крыльев» Бейлом (Metaratings)
ЦСКА может подписать защитника «Крыльев Советов».
Московский клуб проявляет интерес к Гленну Бейлу. 8 июля футболист был в Москве и провел встречу с представителями армейцев, сообщает Metaratings.ru.
Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт игрока рассчитан до 2025-го.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 27-летний нидерландец провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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