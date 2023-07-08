ЦСКА интересуется защитником «Крыльев» Бейлом (Metaratings)

ЦСКА может подписать защитника «Крыльев Советов».

Московский клуб проявляет интерес к . 8 июля футболист был в Москве и провел встречу с представителями армейцев, сообщает Metaratings.ru.

Бейл выступает за « » с 2021 года. Контракт игрока рассчитан до 2025-го.

В минувшем сезоне Мир 27-летний нидерландец провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.