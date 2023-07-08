ЦСКА интересуется защитником «Крыльев» Бейлом (Metaratings)

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Гленн Бейл Футбол

ЦСКА может подписать защитника «Крыльев Советов».

Московский клуб проявляет интерес к Гленну Бейлу. 8 июля футболист был в Москве и провел встречу с представителями армейцев, сообщает Metaratings.ru. 

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт игрока рассчитан до 2025-го. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ 27-летний нидерландец провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев

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Жирный Лукаку
На спортсе редактор сменился? Почему заголовок не по канону?
+6
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King_X
Не-не
Главный игрок Крылышек, не надо отпускать никуда
И, главное, не агентский
+3
0
+3
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валя_стакан
Ответ Faust Doc
ЦСКА: - не ну а чё нас то только дербанят...
Кого там дербанят? один игрок ушел у них, а до этого закупались пачками каждое ТО
+3
-1
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Никита Самарин
Добротный игрок, который способен составить конкуренцию Гайичу, + способен сыграть в тройке ЦЗ. Для обоймы точно бы пригодился.
+1
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PokaNeBatya
Бейл курильщика
+2
-2
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Andy Tucker
будет ржать на скамейке
0
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Кирилл
Ответ King_X
Не-не Главный игрок Крылышек, не надо отпускать никуда И, главное, не агентский
Агент Бэйла уже опроверг эту информацию и сказал что никаких переговоров с ЦСКА нет.
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