Роман Орещук: «Весь мир раньше смотрел на xG, но потом англичане и немцы поняли, что это #####! До нас мода доходит только через несколько лет»

Роман Орещук заявил, что российскому футболу нужно отказаться от статистики ожидаемых голов (xG).

«Весь мир раньше смотрел на xG, но потом англичане и немцы поняли, что это #####! Ерунда. Они отказались от этого. Российские же руководители без xG жить не могут. Все время ставят в пример и говорят: «А вот у нас xG такое». А почему меньше голов забили?

Надо им просто сказать, что xG во всем мире отменили. Хватит! До нас мода доходит только через несколько лет. Вот и здесь так», – сказал бывший спортивный директор «Динамо».