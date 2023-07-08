Роман Орещук: «Весь мир раньше смотрел на xG, но потом англичане и немцы поняли, что это #####! До нас мода доходит только через несколько лет»

Теги премьер-лига Россия Роман Орещук брань контент Футбол

Роман Орещук заявил, что российскому футболу нужно отказаться от статистики ожидаемых голов (xG).

«Весь мир раньше смотрел на xG, но потом англичане и немцы поняли, что это #####! Ерунда. Они отказались от этого. Российские же руководители без xG жить не могут. Все время ставят в пример и говорят: «А вот у нас xG такое». А почему меньше голов забили?

Надо им просто сказать, что xG во всем мире отменили. Хватит! До нас мода доходит только через несколько лет. Вот и здесь так», – сказал бывший спортивный директор «Динамо». 

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11 комментариев

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nCuXpalata13
xG - статистика ожидаемых голов? Пф.. Так Ваши ожидания-Ваши проблемы!
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Жоржиньо Не Вейналдум
***** - это твои трансферы в Динамо
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Блуждающий странник
В Англии и Германии даже в официальных трансляциях статистику xG выводят. Орещук срочно должен позвонить Гвардиоле и Клоппу и рассказать им, что xG - ерунда как и любая статистика, а то они выводы какие-то делают ещё и опираются на статистику. Честно никогда не пойму рвение некоторых персонажей на полном серьезе говорить о том, что статистика ни на что не влияет. Ещё отдельные кадры, которые говорят, что статистика влияет, но это только ваши xG ерунда!
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Dizzod
это как температура больного, показатель важный но без других показателей бесполезный.
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fc_champion
Лет 20 назад читал газету Советский спорт, где вместо непонятных xG было только легендарное ТТД от Бубнова, Ловчева и Севидова
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Михо
В Бундеслиге это один из основных показателей, во всех матчах на итоговом табло всегда есть xG, в обзорах тоже обязательно акцентируют на этом внимание
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Сергей Ефимов
Это просто статистический показатель, он есть и есть.
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Фернандо Редондо
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
***** - это твои трансферы в Динамо
а Шимански, а Ордец?..
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