«Зенит-Ижевск» снялся со Второй лиги: «Рейтинг эффективности клуба – самый низкий в Удмуртии»

Теги Вторая лига Зенит-Ижевск любительский футбол кризис Футбол

«Зенит-Ижевск» лишился профессионального статуса и не будет выступать во Второй лиге.

Об этом заявил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

«Предпосылки для такого решения сложились гораздо раньше. Мы в министерстве провели комплексную оценку восьми удмуртских профессиональных команд по разным видам спорта, и «Зенит-Ижевск» занял по ее итогам не первое место. Он занял последнее место. Их рейтинг эффективности стал самым низким в республике (в прошлом сезоне команда заняла 8-е место из 12 в своей группе во Второй лиге – прим. Sports.ru).

Сейчас мы заявимся в третью любительскую лигу и будем практически с нуля создавать новый клуб, где местные юные футболисты могли бы почувствовать себя профессионалами. Мы даже сможем выплачивать игрокам стипендии, чтобы они не уезжали от нас в раннем возрасте. 

Раньше в третьей лиге играл дублирующий состав «Зенита-Ижевск», теперь это будет основная команда. А чтобы обеспечить рост уровня наших игроков, мы заключили соглашение с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Будем отправлять туда наших футболистов и тренеров стажироваться. Коллаборация даст нам качественный прирост в следующем сезоне», — сказал Парахин.

По его словам, бюджет «Зенита-Ижевск» в прошлом сезоне составлял 55 млн рублей, из которых 50 млн поступили из бюджета, и только 5 млн от спонсоров и за счет собственных доходов клуба. При этом на зарплаты футболистам и персоналу приходится из этой суммы около 31 млн рублей в год.

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