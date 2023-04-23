Агент Шиманьского о возвращении в Россию: «Без шансов – есть санкции, ситуация на Украине. Надо с «Динамо» договориться»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Политика Себастьян Шиманьски Футбол

Агент Себастьяна Шиманьского исключил возможность возвращения игрока в Россию.

С июля 2022 года Себастьян Шиманьски выступает за «Фейеноорд» на правах аренды из московского «Динамо».

«Себастьян очень доволен трансфером. Думаю, «Фейеноорд» выиграет чемпионат, ближе к концу сезона мы поговорим об этом.

Напоминаю, что Себастьян арендован у «Динамо», поэтому нужно согласие всех сторон – «Фейеноорд» должен договориться с «Динамо», а это сейчас тоже непросто.

Есть всевозможные санкции, ситуация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) – посмотрим, чем это закончится.

Допускаю ли я, что Шиманьски может вернуться в Россию? Нет, без шансов», – цитирует Мариуша Пекарского Sportowe Fakty со ссылкой на YouTube-канал Po Gwizdku.

В текущем сезоне на счету Себастьяна 9 голов и 4 голевые передачи в составе «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов. Команда идет на 1-м месте в турнирной таблице с отрывом в 5 очков.

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24 комментария

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Darken United
Очень жаль, но всё равно рад за Шиму
+38
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Александр Смирнов
Американские хоккеисты и особенно баскетболисты едут играть в Россию , а европейцам нельзя. Санкции мешают , иначе из Белого дома отругают...
+41
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Viktor Martunov
Удачи Шиме в Фейнорде, стата приличная, хоть кто то в люди вышел из Динамо.
+20
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Рагнар Лодброк
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Правильно все делает игрок, зачем возвращаться в Эрэф? Надо просто расторгнуть в одностороннем порядке, я думаю никаких санкции со стороны Фифа не должно быть. А Динамо пусть обращается в Басманный суд, заочно привлекут его к ответственности))).
О футболисты Алании в чате )))
+14
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Рагнар Лодброк
Ответ Александр Горлов
Комментарий удален модератором
Договорились
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ВладимирНеПутин
Что он ещё мог сказать, особенно польскому каналу?
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ta-tosha
Ответ Bashibuzuck
Интересно, как "Фейеноорд" оплачивает аренду?🤔
Динамо-никак, Шиманскому - по полной программе, с увеличенной ставкой за бесплатную аренду
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argentina10
да ни кто уже его и не ждет, иначе его под плинтус пожизненно на родине загонят и вообще нигде играть не дадут....идут в Нидерландах хорошо дела, флаг в руки и удачи!!!
деньги только заплатите сначала!!!
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Bashibuzuck
Интересно, как "Фейеноорд" оплачивает аренду?🤔
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Baxxter
Рад за Себу, хоть чемпионом станет. Очень хочется его обратно, но, к сожалению, сейчас вообще без вариантов...
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FilinMD
Ох уж эти «всевозможные санкции» 🤣
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Валерий Ковальчук
Да, реально, СВО больше всего ударило по Динамо. 6 игроков основы покинуло. У других 1,2,3. Не более.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ moldfan
Многие белые и не только белые не хотят находится в России и играть в чемпионате, которые ни играют в Еврокубках. Что с этой позицией не так ? Он не виноват, что у деда потекла крыша... окончательно.
У дела Байдена?
+6
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Kvakin
Правильно. Что ему здесь делать. Играть не поймёшь в какой футбол, да еще при почти пустых трибунах. Спасибо Себастьяну, который под руководством Шварца, показывал классную игру.
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Герман Ткаченко
Так выкупайте трансфер и всё, какие проблемы!?
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Рагнар Лодброк
Договоримся)
22 млн евро и по рукам
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dudufufu
Диагноз - поляк.
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ДМ-1чемпион
Гоните деньги и все будет норм! Шиму мы уже списали, хотя игрок отличный!
+4
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Александр Горлов
Ответ Рагнар Лодброк
Договоримся) 22 млн евро и по рукам
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Александр Смирнов
Ответ moldfan
Многие белые и не только белые не хотят находится в России и играть в чемпионате, которые ни играют в Еврокубках. Что с этой позицией не так ? Он не виноват, что у деда потекла крыша... окончательно.
Причина банальна- денег заработать на будущее. Тот же француз Эртель приехал в Зенит (из Реала!!!) зная , что его отчислят из сборной (хотя он один из лидеров) и что он не будет играть в еврокубках . У нас платят легионерам хорошо - разве эта плохая причина?
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