Агент Шиманьского о возвращении в Россию: «Без шансов – есть санкции, ситуация на Украине. Надо с «Динамо» договориться»

Агент Себастьяна Шиманьского исключил возможность возвращения игрока в Россию.

С июля 2022 года выступает за «Фейеноорд» на правах аренды из московского « ».

«Себастьян очень доволен трансфером. Думаю, « » выиграет чемпионат, ближе к концу сезона мы поговорим об этом.

Напоминаю, что Себастьян арендован у «Динамо», поэтому нужно согласие всех сторон – «Фейеноорд» должен договориться с «Динамо», а это сейчас тоже непросто.

Есть всевозможные санкции, ситуация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) – посмотрим, чем это закончится.

Допускаю ли я, что Шиманьски может вернуться в Россию? Нет, без шансов», – цитирует Мариуша Пекарского Sportowe Fakty со ссылкой на YouTube-канал Po Gwizdku.

В текущем сезоне на счету Себастьяна 9 голов и 4 голевые передачи в составе «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов. Команда идет на 1-м месте в турнирной таблице с отрывом в 5 очков.

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