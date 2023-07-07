«Ювентус» назначил Джунтоли спортивным директором. Он ушел из «Наполи» после 8 лет работы

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Кристиано Джунтоли Футбол

«Ювентус» назначил нового спортивного директора.

Им стал Кристиано Джунтоли, с 2015 года работавший на аналогичной должности в «Наполи».

«В детстве я по восемь часов ездил на автобусе ради матчей «Ювентуса», так что сейчас я очень удовлетворен. Невероятные эмоции.

Сегодня я думаю о папе, который был большим фанатом «Ювентуса». С ранних лет он прививал мне дух «Ювентуса». Я благодарен ему, но, конечно, чувствую некоторую меланхолию», – сказал Джунтоли.

Фото: juventus.com

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8 комментариев

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skxgpkt7xn
пока что одна хорошая новость связанная с Ювентусом за 2 года
+13
0
+13
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Барберис
Ответ skxgpkt7xn
пока что одна хорошая новость связанная с Ювентусом за 2 года
И трансфер Гатти.
+7
0
+7
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ForzaGandzasar
Welcome!!!
and
#AllegriOut
+7
-1
+6
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2RIN
Лучшее подписание Юве за последние три года
+3
0
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Bryan
Луч света.
Надеюсь, не подведёт.
+3
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Born is the King
Лучшее решение Юве за эти годы. Джунтоли топ спорт дир и лучший в Кальчо.Всегда это говорил
+2
0
+2
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IbraMania
Писали , что Юве может назначить Массару из Милана спортдиром , но взяли этого типа. Ну что же , посмотрим!
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Н.Ф.
Ждём первого грузина в составе Juventus’a.
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