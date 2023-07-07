«Ювентус» назначил Джунтоли спортивным директором. Он ушел из «Наполи» после 8 лет работы
«Ювентус» назначил нового спортивного директора.
Им стал Кристиано Джунтоли, с 2015 года работавший на аналогичной должности в «Наполи».
«В детстве я по восемь часов ездил на автобусе ради матчей «Ювентуса», так что сейчас я очень удовлетворен. Невероятные эмоции.
Сегодня я думаю о папе, который был большим фанатом «Ювентуса». С ранних лет он прививал мне дух «Ювентуса». Я благодарен ему, но, конечно, чувствую некоторую меланхолию», – сказал Джунтоли.
Фото: juventus.com
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#AllegriOut
Надеюсь, не подведёт.