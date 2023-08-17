Благотворительный фонд «Дети наши» запустил акцию «Дети должны расти в семье!». Это программа, которая помогает семьям в кризисе

Благотворительный фонд «Дети наши» объявил о начале акции «Дети должны расти в семье!». Она призвана поддержать оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, из которых могут изъять детей. Запуск акции назначен на 8 июля – День семьи, любви и верности.

«Я иногда предлагаю людям «тест на подворотню». С кем бы вы хотели столкнуться ночью в темной подворотне: с человеком, который вырос в любви и заботе, или с тем, кто рос никому не нужным и в тяжелых условиях?» – говорит программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова.

«Самое главное для развития любого ребенка – семья, любящие люди вокруг. Чтобы он стал гармоничной личностью и законопослушным гражданином, семья должна быть устойчивой и благополучной. Некоторым нужна помощь, чтобы «дотянуться» до этой планки и чтобы их дети получили шанс на светлое будущее, а мы – на то, чтобы наши соседи и просто случайно встреченные нами люди ничем от нас не отличались».

Фонд уже работал с тремя сиротами, старший из которых сумел забрать остальных детей из детского дома, с молодой мамой, оставшейся вместе с двумя детьми без поддержки после смерти мужа, а также другими семьями, попавшими в сложную ситуацию. Оказать фонду помощь в виде пожертвования можно по ссылке.

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