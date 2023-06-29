Где смотреть Англия U-21 – Испания U-21 Финал Евро U-21 2023, во сколько прямая трансляция матча 8 июля

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В субботу, 8 июля, сыграют сборная Англии U-21 и сборная Испании U-21 в рамках Молодёжного Чемпионата Европы по футболу (до 21 года) 2023.

  • Игра пройдет на стадионе «Батуми Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать букмекерская контора Винлай.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Англии U-21 – сборная Испании U-21

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Сборная Англии U-21: все новости

Сборная Испании U-21: все новости

Молодежный Чемпионат Европы по футболу (до 21 года) 2023: все новости

https://www.sports.ru/football/match/team-england-u21-vs-team-spain-u21/

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