Маккенни ведет переговоры с «Боруссией». Переходу может помешать игра хавбека за «Шальке» в прошлом
Уэстон Маккенни может перейти в дортмундскую «Боруссию».
По данным ESPN, Маккенни и «Боруссия» ведут переговоры, в данный момент они находятся на продвинутой стадии. Дортмундцы считают, что Маккенни может усилить полузащиту клуба после ухода Джуда Беллингема, Махмуда Дауда и Рафаэла Геррейру. «Ювентусу», в свою очередь, необходимо разгружать зарплатную ведомость, поскольку клуб не выступит в еврокубках в следующем сезоне.
Сообщается, что переходу Маккенни в «Боруссию» могут помешать его выступления в составе принципиального соперника дортмундцев «Шальке» с 2016 по 2021 год – в связи с этим его трансфер может вызвать недовольство болельщиков «Боруссии».
С января хавбек «Ювентуса» выступал на правах аренды за «Лидс». По окончании сезона клуб, вылетевший из АПЛ, не активировал опцию выкупа Маккенни.
Со статистикой выступлений 24-летнего американца можно ознакомиться здесь.
Пусть они оценивают игрока по игре, а не по прошлому: если не заиграет, то тогда можете возмущаться.
На ЧМ с Мексикой знатно потолкался ‘)))
чисто набросили, какое Шальке))