Маккенни ведет переговоры с «Боруссией». Переходу может помешать игра хавбека за «Шальке» в прошлом

Уэстон Маккенни может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По данным ESPN, Маккенни и « » ведут переговоры, в данный момент они находятся на продвинутой стадии. Дортмундцы считают, что Маккенни может усилить полузащиту клуба после ухода Джуда Беллингема, Махмуда Дауда и Рафаэла Геррейру. « », в свою очередь, необходимо разгружать зарплатную ведомость, поскольку клуб не выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Сообщается, что переходу Маккенни в «Боруссию» могут помешать его выступления в составе принципиального соперника дортмундцев « » с 2016 по 2021 год – в связи с этим его трансфер может вызвать недовольство болельщиков «Боруссии».

С января хавбек «Ювентуса» выступал на правах аренды за « ». По окончании сезона клуб, вылетевший из , не активировал опцию выкупа Маккенни.

Со статистикой выступлений 24-летнего американца можно ознакомиться здесь.