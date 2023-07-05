Маккенни ведет переговоры с «Боруссией». Переходу может помешать игра хавбека за «Шальке» в прошлом

Теги Шальке Боруссия Дортмунд Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Лидс Уэстон Маккенни Футбол

Уэстон Маккенни может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По данным ESPN, Маккенни и «Боруссия» ведут переговоры, в данный момент они находятся на продвинутой стадии. Дортмундцы считают, что Маккенни может усилить полузащиту клуба после ухода Джуда Беллингема, Махмуда Дауда и Рафаэла Геррейру. «Ювентусу», в свою очередь, необходимо разгружать зарплатную ведомость, поскольку клуб не выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Сообщается, что переходу Маккенни в «Боруссию» могут помешать его выступления в составе принципиального соперника дортмундцев «Шальке» с 2016 по 2021 год – в связи с этим его трансфер может вызвать недовольство болельщиков «Боруссии».

С января хавбек «Ювентуса» выступал на правах аренды за «Лидс». По окончании сезона клуб, вылетевший из АПЛ, не активировал опцию выкупа Маккенни.

Со статистикой выступлений 24-летнего американца можно ознакомиться здесь.

11 комментариев

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Михаил Ефимов
запретят ему кожаные штаны носить, как Нойеру
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Wellerman
Вся эта "историческая клубная вражда", которая стравливает болельщиков - такой шизоидный бред. Многие из них в наше время даже внятно не смогут объяснить, почему они ненавидят условный Шальке или БД, а "так принято" - не ответ.
Пусть они оценивают игрока по игре, а не по прошлому: если не заиграет, то тогда можете возмущаться.
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окечуква
Для Маккенни это реальный шанс, нужно всеми силами стремиться в Боруссию, там его в чувство приведут.
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Вадим Авлохов
Ответ OldRedWhite
Бодрый парень ! На ЧМ с Мексикой знатно потолкался ‘)))
он только это и умеет ;))
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Ezra-Matthew Miller
Ответ avcgloronalduMU
там игра за баварию никаким переходам не мешает чисто набросили, какое Шальке))
не мешает, конечно. Бавария - обычный всеобщий раздражитель в связи с результатами, а не главный соперник. вражды никогда не было
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Timeofinjoy
После ухода этих троих, полузащиту любой Сапогов уусилит))
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OldRedWhite
Бодрый парень !
На ЧМ с Мексикой знатно потолкался ‘)))
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avcgloronalduMU
там игра за баварию никаким переходам не мешает
чисто набросили, какое Шальке))
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Kubinec_
заиграет у нормального тренера и уедет в английский мешок через пару лет. Приятного просмотра
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Тухель
Ответ Wellerman
Вся эта "историческая клубная вражда", которая стравливает болельщиков - такой шизоидный бред. Многие из них в наше время даже внятно не смогут объяснить, почему они ненавидят условный Шальке или БД, а "так принято" - не ответ. Пусть они оценивают игрока по игре, а не по прошлому: если не заиграет, то тогда можете возмущаться.
Ну хрен с ним с Маккени он пользу Шальке не большую принес, но условно я могу понять почему фаны Барсы терпеть не могли Фигу, почему фаны МЮ ненавидели Тевеса. И если бы условно КР уехал из РМ не в Турин, а в Барселону уверен фанатов РМ это не особо обрадовало.
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